Un Penya-Barça sempre és un duel diferent. I més a Badalona, que aquest diumenge ha registrat la millor entrada de la dècada. 12.166 aficionats s’han reunit a l’Olímpic per intentar doblegar el líder de la Lliga i l’Eurolliga. Un Barça que semblava tocat per una vareta màgica però que ha comprovat que sense la intensitat necessària suarà en qualsevol partit. I més contra una Penya que torna a apuntar alt després d’anys d’incertesa i que ha manat de principi a final (83-72).

El partit ha sigut verd-i-negre des del primer instant. Sense poder comptar encara amb el lesionat Sanli, Sarunas Jasikevicius ha sortit sense un 5, amb Smits sota la cistella, però aquest cop la jugada no ha sortit bé. Birgander li ha guanyat el duel: la torre sueca ha sigut al principi el far de totes les jugades i els seus companys l’han buscat una vegada i una altra, conscients de la seva superioritat. El pivot ha fet quatre de les cinc primeres cistelles verd-i-negres per alegria d’un Olímpic ple de gom a gom. Veient la sagnia que tenia sota cistella (Birgander portava 10 punts, per 11 del Barça), el tècnic barcelonista ha decidit recórrer a Davies.

El pivot nord-americà ha sigut l’únic culer que ha estat al seu nivell. Però amb la seva intensitat no n’hi ha hagut prou, com demostrava l’eloqüent marcador al descans: 50-34 «Encara no hem arribat a Badalona, estem de camí i tant de bo puguem arribar al segon temps. Canviarem una mica la tàctica, però no qüestió de tàctica», ha resumit Jasikevicius en l’entreacte. Els dos 5 locals, Tomic i Birgander, i Feliz, l’estrella dominicana, han sumat més punts que tot el Barça en la primera meitat.

Als blaugranes, que només han aconseguit un triple en la primera meitat, ha continuat sense sortir-los res: l’atac ha sigut poc fluid i han fallat cistelles fàcils; i en defensa no han trobat la manera de frenar el xou de Feliz, mentre que l’exblaugrana Tomic i Birgander continuaven manant sota els taulers.

El xou de Feliz

Ni Mirotic ni Laprovittola apareixien i el públic local començava a veure el triomf a tocar. Ni la lesió de Feliz, el protagonista del matx i màxim anotador amb Tomic (21 punts), a tres minuts del final ha canviat l’escenari. Per a súmmum dels mals per a Jasikevicius, Davies s’ha lesionat a falta de tres segons per al final en una acció que ja no hauria evitat la merescuda victòria badalonina. «Amb tots els problemes que teníem, més equip que mai. Hem fet un partidàs. 12.000 espectadors, el derbi, el millor equip d’Europa... Avui hem demostrat el caràcter que té aquest equip», ha assenyalat Carles Duran. El tècnic del Joventut ha destacat Feliz, que venia de quatre dies sense entrenar després d’haver sigut pare i que s’ha multiplicat per les lesions de Ferran Bassas i Guillem Vives, els altres dos bases badalonins. «Estic molt feliç, com el meu cognom», deia l’MVP del partit, que l’any passat jugava a la LEB Plata, la tercera divisió del bàsquet espanyol, abans de ser interromput pel seu company Joel Parra. «Aquest tio és la polla, que tingui 50 fills».