Els carrers de la Jonquera s'ha omplert de color rosa aquest matí per l'onzena Cursa de la Dona. L'esdeveniment esportiu i benèfic ha aplegat un nombrós grup de participants de totes les edats que han caminat i corregut pel centre del municipi per una bona causa: recaptar fons per a la investigació del càncer.

A dos quarts de deu del matí, ha tingut lloc el primer entrenament amb Essential Fit, mentre que a les deu s'ha donat el tret de sortida, des del Cafè Bar la Societat. Hi ha hagut premi pels tres primers classificats, tant en la categoria femenina com en la masculina. El recorregut ha estat de 5 km, planer, i es podia fer corrent o caminant. Una hora més tard, a les onze, s'ha celebrat la Cursa de la Nena, per a infants fins a vuit anys. La sortida s'ha fet des de l'estanc amb arribada al Cafè Bar la Societat. El recorregut ha estat de 500 m. El Centre Excursionista Jonquerenc i la Fundació Oncolliga Girona han organitzat la proposta esportiva.