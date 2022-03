El pròxim dissabte 2 d’abril es disputarà un torneig de futbol 7 entre diversos espais joves de la comarca. La competició tindrà lloc al camp de futbol de Palau-saverdera, en horari de tarda. Els equips, de 7 persones o més, seran mixtos i estaran formats per jugadores i jugadors de primer a quart curs d’ESO.

La iniciativa va sortir de l’espai jove de Vilajuïga i l’organitzen conjuntament amb l’associació Ludis, de lleure i esport. El seu director, Isaac Bardera, explica que aquest torneig «és una trobada entre espais després del confinament, per compartir una tarda d’esport i conèixer altres joves de la comarca que participin dels seus espais joves del municipi».

Abans de la pandèmia ja feien trobades entre espais joves, però a causa de la Covid ara fa molt temps que no es troben. «Aquesta és la primera trobada mensual de moltes, ja que tenim prevista una trobada al mes i dos dies de colònies, però per tema Covid no podíem fer-les i ara ho tornem a recuperar», afirma Isaac Bardera.

En uns inicis va ser l’espai jove de Vilajuïga qui va proposar l’activitat perquè volien fer un torneig de futbol 7 amb Pau. Posteriorment, però, s’hi van unir altres espais joves i, ara per ara, hi participaran els grups de Palau-saverdera, Vilajuïga, Pau, Castelló d’Empúries i Peralada.