Després de temps de debat, el nou pavelló de Figueres, que hagués estat construït a la zona de l’Olivar Gran, no serà una realitat a mitjà termini, ja que en el darrer ple municipal es va donar de baixa la partida per la seva construcció (1,4 MEUR), per tal d’invertir més de 2,2 milions d’euros en la millora de diversos equipaments esportius del municipi. Aquest pla contempla accions com millorar, entre altres, l’estadi Albert Gurt, i quelcom que ha sobtat: la cobertura de les tres pistes de la zona esportiva, al costat del Pavelló Roser Llop. Aquesta era una acció que feia temps que es reivindicava. Però tal com detalla el regidor d’esports de Figueres, César Barrenechea, «fins ara el POUM no ens ho permetia. Ara, quan s’aprovi el nou, podrem fer-ho, i ja està pressupostat, farem el cobriment d’aquestes tres pistes i la del costat del pavelló antic, el que ajudarà a tenir més espais perquè els nens i nenes de la ciutat practiquin esport a unes hores més normals».

Tanmateix, si el cert és que la pista que està al costat del Pavelló Rafel Mora ja estava prevista cobrir-la, i els clubs estaven a l’aguait, ja que es va fer una reunió informativa fa uns mesos, aquesta nova proposta ha estat una sorpresa per molts clubs de la ciutat. «El dia d’avui, ningú de l’Ajuntament ens ha dit res. Si és així, estem molt contents. Feia temps que ho reivindicàvem, s’ha tardat; però val més tard que mai. Ara bé, la nostra pregunta és: quan serà?», detalla Martí Carbó, president del Club Bàsquet Escolàpies. En aquest sentit, el regidor d’esports de Figueres, César Barrenechea, detalla que més endavant «avisarem als clubs, ens reunirem... Però estem parlant d’un any i mig entre que s’aprova el POUM i es projecta l’acció. Perquè després la pregunta típica és: ‘quan ho tindrem?’ No podem donar una data; encara no està aprovat el POUM». Una bona notícia Jordi Vidal, president del Club Hoquei Figueres detalla que «aquesta és una solució ràpida i que serveix per sortir del pas. I en principi ens han dit que a la pista coberta del costat del Pavelló hi hauria tanques, estaria equipada». Ara bé, també pot portar mal de caps, i és que tal com explica Jordi Jaume, president del Club Voleibol Figueres, «l’ideal seria fer un pavelló, ja que si cobrir les pistes significa fer el que es va fer a l’escola Joaquim Cusí fa un temps, l’acció no ajuda gaire». En principi, però, la idea és fer una cobertura total de les pistes, deixant un metre sense cobrir a la part de baix perquè és el que marca la normativa. «El govern enterra el pavelló»Junts per Figueres lamenta la decisió La decisió de no construir un nou pavelló i cobrir les pistes esportives ha estat una acció que no ha agradat a Junts per Figueres, que ho ha criticat durament. De fet, el grup municipal recorda, en una carta de protesta, «que es tracta d’una infraestructura clau pel desenvolupament del sector sud de la ciutat» però que la decisió del consistori «confirma que aquesta nova infraestructura tan necessària i reclamada pels clubs de la ciutat, no és una prioritat pel govern d’Agnès Lladó». En aquest sentit, el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, argumenta que «el nou pavelló significaria un pas endavant cap a la transformació del sud de la ciutat. Si Figueres vol mirar cap al futur, hem de reconèixer l’assignatura pendent que té la ciutat amb la reforma urbanística de la zona de l’Olivar Gran».