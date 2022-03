Aquest diumenge, 27 de març, la ciutat de Barcelona tornarà a ser protagonista de l’última etapa de la Volta a Catalunya. Juntament amb les etapes de la Pobla de Segur – Vilanova i la Geltrú d’aquest divendres i la de Salou – Cambrils de dissabte, els 133 quilòmetres d’etapa a Barcelona, amb arribada al castell de Montjuïc, posaran punt final a l’edició del 2022.

Zona de sortida i meta

A les 6.30 del matí de diumenge es tallarà el trànsit de l’avinguda de Rius i Taulet, entre Maria Cristina i el carrer de la Guàrdia Urbana, per iniciar el muntatge de la zona de meta. A les 7.30 es tallarà també l’avinguda de la Reina Maria Cristina i l’avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, entre Mèxic i Maria Cristina. La zona de sortida se situarà a l’avinguda de la Reina Maria Cristina, a l’altura del pas de vianants que queda al costat de les torres venecianes.

A partir de les 10.30 es tallarà el trànsit dels carrers de la Creu Coberta i Sants, a més d’alguns trams de Riera Blanca i travessera de les Corts, que es reobriran a la circulació després del pas de la comitiva. Tot i que com cada diumenge, amb motiu del moviment ‘Obrim Carrers’, la circulació de vehicles de motor per l’eix Creu Coberta – Sants continuarà restringida entre la plaça d’Espanya i el carrer de Munné fins a les 8 del vespre.

Gran Via entre la plaça de Cerdà i la plaça d’Espanya

Des d’abans de les 12 del migdia es dividirà la calçada central de Gran Via per sobre de la doble línia contínua i quedarà tallada la circulació d’entrada a la ciutat. Fins al pas de les primeres banderes grogues, els vehicles podran circular cap a l’Hospitalet. Després es tallarà el trànsit en tot el carrer i es desviarà la circulació per la carretera de la Bordeta. Només els autobusos de línia regular podran continuar passant per la Gran Via.

També es tallarà l’accés lateral (via mar) de Gran Via fins a la plaça de Cerdà i tots els laterals. El trànsit es desviarà per Santa Dorotea. La carrera s’incorporarà al lateral (mar) de Gran Via per la calçada d’incorporació de trànsit general (no la de busos i taxis) que hi ha entre Sant Germà i Mèxic per accedir al parc de Montjuïc per la plaça d’Espanya.

Tancament del circuit pel parc de Montjuïc

Abans de les 11 del matí no podrà quedar cap vehicle estacionat a les vies que conformaran el circuit pel parc de Montjuïc. A les 12, si es considera necessari, es tallarà totalment el trànsit fins a les 2 de la tarda. El circuit el conformen els següents carrers: avinguda de Rius i Taulet, carrer de la Guàrdia Urbana, passeig de Santa Madrona, avinguda de Miramar, carretera de Montjuïc i plaça de la Sardana, avinguda del Castell, passeig del Migdia, passeig Olímpic, avinguda de l’Estadi, plaça de Sant Jordi, avinguda de Francesc Ferrer Guàrdia i avinguda de Rius i Taulet.

També hi haurà afectacions al transport públic en les següent línies d’autobús: D20, H8, H10, H12, H16, V1, V5, 13, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 79, 109, 115, 125, 150, 157 i bus llançadora Funicular de Montjuïc.