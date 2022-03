Hi ha biografies edulcorades, destinades a rendir homenatge, i altres de dures com el pedrenyal, que esquincen emocionalment el lector a través de les seves pàgines, però que donen una dimensió real del personatge que intenten retratar. ‘El gran salto’, el llibre autobiogràfic del triple medallista olímpic Gervasio Deferr és d’aquestes últimes. Escrit a quatre mans amb el periodista Roger Pascual, és una història de superació i perseverança d’un dels atletes més carismàtics i amb millor palmarès de la història de l’esport espanyol. Una catarsi personal en què Gervi revela el seu infern personal després de retirar-se, les seves addicions a l’alcohol i les drogues i la dura lluita per trobar-hi una sortida, com ja va revelar el febrer passat en una entrevista a El Periódico.

Deferr va presentar el llibre, editat per Península, en un acte celebrat aquest dijous a La Casa del Llibre, a Barcelona, conduït per la periodista de RTVE Paloma del Río, una institució en el món de la gimnàstica, a qui li uneix una bona relació i la persona que va narrar, en directe, les tres medalles del gimnasta català, l’or en salt en els Jocs de Sydney-2000, l’or també de salt a Atenes-2004 i la plata a terra de Pequín-2008. A tocar de l’abisme Igual que fa al llibre, Deferr es va obrir en canal, en una conversa que va anar filant amb la mateixa Paloma del Río i amb Roger Pascual, davant un auditori de família i amics i també d’alguns exesportistes, com l’exwaterpolista Jordi Sans, en la qual va assumir els errors comesos en la seva carrera i va admetre que es va veure a tocar de l’abisme, abans d’aconseguir l’ajuda que l’ha portat a sortir d’una situació dramàtica. «No tinc por d’explicar-ho als quatre vents, perquè és una manera de curar-me i també, espero, que sigui una manera d’ajudar altra gent, perquè no caiguin en els mateixos errors que vaig cometre jo. Ara soc feliç amb el meu gimnàs a la Mina. Aquesta és la meva vida ara. No vull ja grans victòries, ni grans derrotes. Només les sorpreses que et dona la vida», va resumir Deferr, que va dir que se sent feliç pel resultat del llibre, que, va assegurar, ha sigut fruit d’un llarg i conscienciós treball d’any i mig de converses amb Pascual.