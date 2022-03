De vegades els desastres més inesperats es repeteixen i drames que havien de servir de lliçó tornen. Itàlia viu immersa en aquesta dura realitat. L’actual campiona d’Europa i tetracampiona del món (1934, 1938, 1982 i 2006) no formarà part de la gran cita futbolística de Qatar. L’‘azzurra’ es perd el seu segon Mundial consecutiu, ja que tampoc va ser a Rússia. <strong>Macedònia del Nord</strong> la va deixar fora en la repesca i va portar les llàgrimes a un país indignat.

«Fora del món», va titular a la seva portada de ‘La Gazzetta dello Sport’ amb Chiellini consolant el porter Donnarumma en la imatge. «Tot el món a casa», va proclamar ‘La Repubblica’, que considera aquesta sideral patacada com l’«adeu a una Nazionale perduda per sempre».

Mancini, assenyalat

El seleccionador Roberto Mancini apareix assenyalat com a culpable del «rendiment desastrós» dels jugadors, segons apunta ‘La Stampa’. El diari torinès exigeix «un canvi generacional» i una «refundació» en una selecció que es va proclamar campiona d’Europa a Wembley fa tot just vuit mesos.

🇮🇹 Italia y su historia en la Copa del Mundo, luego de ser Campeón en 2006:



❌ 2010: Eliminados en fase de grupos.

❌ 2014: Eliminados en fase de grupos.

❌ 2018: NO clasificaron.

❌ 2022: NO clasificaron.



La EURO 2020 pareció ser el renacer de la “Azzurri”. Pero no. Fracaso. pic.twitter.com/gYno4gzpeE — 365Scores (@365ScoresApp) 24 de marzo de 2022

«L’Eurocopa va ser un feliç parèntesi entre anys de decepció per a la selecció i els equips», remarca ‘La Gazzetta dello Sport’, que aposta per una anàlisi global. «El nostre futbol paga un preu enorme: falta visió i no hi ha valor. Jutjar Mancini seria un error, cal revisar tot el sistema ‘calcio’».

«Hora de les responsabilitats»

El tècnic té contracte fins al 2026, però existeixen dubtes sobre la seva continuïtat. «L’hora de les responsabilitats ha arribat», recull el ‘Corriere dello Sport’, que obre la portada amb un contundent «A l’infern».

La premsa italiana vincula el desastre de la selecció amb el mal moment dels seus clubs, que no conquereixen cap títol europeu des del 2010. «Falta una reflexió i un profund canvi de sistema», sosté Lorenzo Casini, patró de la Serie A.