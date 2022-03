Sens dubte, es tracta de la jornada reina de l’edició 2022. Si a l’arribada de La Molina la classificació general començarà a estar una mica definida, a Boí Taüll hi ha moltes possibilitats que el corredor que surti vestit amb el jersei verd-i-blanc de líder pugui conservar-lo fins a Barcelona, tot i que, això sí, si les diferències no són inflades, que hauria de ser el més lògic, el seu equip haurà de fer un treball ferm i convincent en les tres etapes que queden per recórrer. A part de la pujada final, la jornada es presenta amb les ascensions a Bóixols i la Creu de Perves.

S’ofereixen en directe els últims 60 quilòmetres aproximadament de l’etapa, cosa que suposa pràcticament dues hores de ciclisme en viu. La Volta a Catalunya forma part del World Tour, on s’agrupen les principals proves, tant de tres setmanes com d’una, i les millors clàssiques d’un dia del calendari internacional de ciclisme. A través de Teledeporte, Esport3 i Eurosport.