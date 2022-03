Raúl de Tomás ha donat males notícies a Luis Enrique i també a Vicente Moreno. El màxim golejador de l’Espanyol no podrà disputar les trobades contra Albània (26 de març) ni Islàndia (29 de març) amb la selecció espanyola després de queixar-se d’unes molèsties a l’espatlla. L’atacant periquito es retira de la concentració i el seleccionador asturià haurà de trucar ara a un altre futbolista per suplir aquesta baixa.

Dur cop moral

Raúl de Tomás és el màxim anotador nacional de la lliga amb un total de 14 dianes i supera Iago Aspas del Celta. Un dels millors futbolistes de la competició domèstica i també de l’ Espanyol, on ha aconseguit guanyar-se l’afició.

Fa pocs dies RDT va oferir una entrevista a ‘El Club del Deportista’ en què va parlar del que suposaria per a ell estar al Mundial de Qatar 2022: «Seria per a mi l’assoliment més important de la meva carrera esportiva i en l’àmbit personal estar a un Mundial seria el màxim. Esperem que d’aquí uns mesos puguem estar parlant que puc participar en un Mundial i en cas que no passi, a recolzar i a animar la Selecció com sempre he fet».