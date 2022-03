Serguei Aleksandrovitx Kariakin va néixer el gener de 1990 a Simferopol, Crimea. Llavors era una óblast (regió) més d’Ucraïna, nacionalitat amb què l’escaquista va competir fins al 2009. Però aquest any, Kariakin, un nen prodigi que passava per ser el gran mestre més jove de la història (12 anys i 7 mesos), va adquirir la ciutadania russa, encoratjat pel suport de Vladímir Putin. El dirigent va mostrar interès a convertir-lo en el futur campió del món dels escacs, un esport en què els soviètics-russos van evidenciar una «superioritat intel·lectual» que va quedar plasmada en el palmarès.

’Peó’ de Putin

A l’inici de la invasió d’Ucraïna, Kariakin es va significar amb unes declaracions contra el seu antic país que van cridar molt l’atenció: «Estic totalment d’acord i recolzo tot el que fa Putin respecte a l’estúpida Ucraïna. ¡Quina sort tinc d’estimar i viure a Rússia!». I recentment es va deixar veure a Iekaterinburg en un acte en què va incidir en el seu discurs a favor de la invasió: «La nostra causa és justa. Junts guanyarem». Va ser l’únic escaquista rus que es va pronunciar obertament a favor de Putin, els altres van qüestionar la decisió. Fins i tot Kàrpov ha preferit no posicionar-se públicament sobre la qüestió, malgrat ser diputat de la Duma.

FIDE Ethics imposes a 6-month ban on Karjakin



The FIDE Ethics and Disciplinary Commission (EDC) has reached a verdict on the case 2/2022, relating to public statements by grandmasters Sergey Karjakin (FIDE ID 14109603) and Sergei Shipov (FIDE ID 4113624). 1/5 pic.twitter.com/kOFFtd2CPX — International Chess Federation (@FIDE_chess) 21 de marzo de 2022

Kariakin era un dels sis classificats per al torneig de candidats de Madrid, que es disputarà del 16 de juny al 7 de juliol. D’aquí sortirà el rival que el 2023 disputarà la corona mundial a l’actual campió, el noruec Magnus Carlsen. Una cosa que no farà el dofí de Putin, ja que la Federació Internacional d’Escacs (FIDE) l’ha sancionat sense jugar cap competició durant els pròxims sis mesos per saltar-se el codi ètic amb els seus missatges bel·licistes. Uns comentaris que «perjudiquen la reputació dels escacs i de la FIDE, a més de la de Kariakin». El rus, informat de la sanció, es va limitar a respondre: «No ho lamento». Però des del Kremlin, on els escacs són una potent arma propagandística, sí que han demanat a la FIDE que revoqui la prohibició.

Ucraïna desconfia de la FIDE

La FIDE, que està dirigida per russos des de 1995, té com a president Arkadi Dvorkovitx, que va ser vice primer ministre rus en l’etapa prèvia a Putin, amb Medvédev de president. El que provoca el recel de la Federació Ucraïnesa d’Escacs, que està pressionant perquè renunciï o se celebri una assemblea general extraordinària per decidir el futur de Dvorkovitx. A això afegeixen l’exigència que cap rus pugui continuar jugant, com ha ordenat el Comitè Olímpic Internacional, una cosa que no compleix la FIDE, ja que ha facilitat que els russos i bielorussos que vulguin continuar competint ho facin sota una altra bandera. Sent Ievgueni Romanov el primer d’aprofitar aquesta mesura, a l’allistar-se amb Noruega. La FIDE tampoc ha pres cap mesura contra la Federació Russa, que té diversos membres en el seu Patronat Honorari que han sigut sancionats per governs occidentals i la Unió Europea.