Vuit davanters en el primer equip, tres de cedits i tres al filial que ja han debutat. Tot i així, el Barça busca davanters per a la temporada vinent. La incertesa que els sobrevola fa que el club estigui rastrejant diferents perfils de futbolistes per incorporar en la pròxima campanya. Des d’un nou pur com <strong>Erling Haaland, </strong>que té un cost prohibitiu, fins a un extrem esquerrà que fa d’extrem dret, com és el cas de Raphinha, jugador del Leeds United, que s’ha convertit en una opció de fitxatge que contemplen els tècnics del Barça.

Es donen diverses condicions perquè la direcció tècnica blaugrana s’hagi interessat per Raphael Dias Belloli, Raphinha, internacional brasiler nascut a Porto Alegre fa 25 anys (14 de desembre de 1996). La primera són les seves condicions futbolístiques, un prototip de jugador que no té a la plantilla. Xavi Hernández no té cap esquerrà, només l’ambidextre Dembélé, a qui se li acaba el contracte el 30 de juny.

Raphinha es distingeix per la seva habilitat per al regat i la velocitat, a més d’una bona producció golejadora: 9 gols i 3 assistències en 28 partits aquesta temporada amb el Leeds, que està a set punts del descens i que si acaba caient es veurà obligat a traspassar-lo. Segons algunes fonts, el preu del traspàs rondaria els 40 milions d’euros. Una altra circumstància favorable és que l’agent del jugador és Deco, exjugador del Barça que torna a col·laborar amb el club exercint el rol de representant i observador. Va intervenir en la contractació d’Aubameyang.

Cotització a l’alça

La cotització del davanter, que va debutar l’agost de 2021 amb el Brasil i des d’aleshores és assidu a la canarinha, ha augmentat durant aquesta temporada, la segona en la Premier League després d’haver passat per Portugal (Vitoria Guimaraes i Sporting) i França (Rennes). L’encariment ve forçat, a més, per l’interès de clubs anglesos al comprovar que Raphinha està adaptat i pot rendir a un alt nivell en la Premier. El Liverpool, pel que sembla, podria ser un dels interessats, preocupat per si no aconsegueix convèncer Mo Salah que renovi el seu contracte, que s’acaba el 2023. Tots dos guarden certa semblança futbolística.

La inquietud del Liverpool pel davanter egipci es multiplica en el cas del Barça de manera exponencial. Xavi té vuit atacants en nòmina i té motius per estar preocupat. No sap amb certesa amb quants i qui començarà la temporada vinent. Cada cas té el seu què.

Incertesa generalitzada

Ferran Torres és l’únic que té la continuïtat assegurada, igual que Ansu Fati, tot i que existeix una mica de por sobre la seva fragilitat física per les lesions que ha patit. Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang tenen contracte fins a 2023 (el gabonès va firmar fins a 2025, però tindrà l’opció de marxar) i el seu limitat futur aconsella pensar possibles recanvis. Ousmane Dembélé ha rebutjat totes les ofertes per renovar i no es compta amb ell a menys que sigui ell qui es vulgui quedar. Memphis deixaria beneficis per haver arribat a cost zero.

Luuk de Jong està cedit pel Sevilla, Martin Braithwaite compta poc per a Xavi (dues aparicions de 12 minuts en 13 trobades) i Adama Traoré està cedit pel Wolverhampton, amb una opció de compra de 30 milions. El mateix cas a la inversa que Francisco Trincao, que se’n va anar primer al Wolves a l’estiu. Operacions relacionades i vinculades a l’agent Jorge Mendes. També estan cedits Philippe Coutinho (a l’Aston Villa) i Álex Collado (al Granada), mentre que Ferran Jutgla, Abde Ez i Ilias Akhomach estan a la recambra de filial.

L’estat de ruïna econòmica que va deixar Josep Maria Bartomeu, amb l’afegit de les altes fitxes compromeses, condiciona la intervenció del Barça en el mercat. L’opció de contractar Haaland s’allunya per moments per l’alt cost que suposa, inabordable a menys que es venguin actius del club (Barça Studios, per exemple).

Mateu Alemany, el director esportiu, no pot competir amb els grans clubs anglesos ni amb el Reial Madrid en les ofertes que poden presentar. <strong>La venda de Coutinho al Villa</strong> hi ajudaria perquè es va pactar un preu de venda (40 milions) i es deixaria de pagar la fitxa del brasiler a la campanya 22-23, de les més altes del club. Altres possibles traspassos de davanters o altres futbolistes de la plantilla no reportarien els mateixos beneficis.