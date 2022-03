La Tercera Catalana continua liderada per l’Atlètic Bisbalenc si bé el Viladamat, segon classificat, té la calculadora en mà ja que, amb partits pendents, depèn d’ell per assaltar el primer lloc. Més enrere, Bellcaire i Roses City no descarten res. Els rosincs, quarts, estan afrontant la recta final amb dinàmica positiva i contra el Bàscara (1-3 van sumar la quarta victòria en els últims cinc partits. El City també fa càlculs i vol arribar amb garanties al darrer duel del campionat, el 12 de juny contra el Viladamat, segon provisional.

A Quarta, la lluita per les primeres places continua aferrissada. L’Agullana és el líder i el persegueixen Esplais, Mont-ras B i Selvatans. Aquest diumenge (16.30 h) hi haurà un duel d’alt voltatge, Agullana-Esplais: els blanc-i-blaus volen donar un cop d’efecte a la primera posició mentre que els castellonins volen demostrar que també opten al títol. Ambdós conjunts hi arribaran en forma després dels últims resultats: Fortià 2 - Agullana 4 i Esplais 6 - Espolla 0. A l’expectativa continua el Selvatans, que es va desfer del Llers (3-0).