Després de dues curses a la nova temporada de MotoGP, Maverick Viñales i la seva Aprilia no acaben de trobar la sintonia necessària per lluitar a la part alta de la classificació. En el debut a Losail va sortir dinovè i va acabar en una dotzena posició que va tenir com a premi els primers quatre punts del Mundial. Aquest diumenge, a Lomtok, les coses van aanr pitjor i el pilot empordanès va finalitzar setzè.

El portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) va ser l’encarregat de dominar el controvertit Gran Premi d’Indonèsia de MotoGP amb una clara victòria sota la pluja i amb l’asfalt completament mullat, per davant dels francesos Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

La cursa de MotoGP va oferir no poques notícies prèvies a l’inici d’aquesta, la primera i la més important, la forta caiguda de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) al revolt set durant el warm up previ a la cursa que el va obligar a passar un examen mèdic al Mataram Hospital de Lombok, on va acudir i del qual va tornar en helicòpter, on no se li va detectar cap mena de fractura, però sí un fort traumatisme al cap que li va impedir córrer.

Un canvi amb dificultats

Maverick Viñales va sortir per la porta del darrere de Yamaha abans d’acabar la temporada passada. A partir de llavors va arribar a Aprilia, equip amb el qual va disputar cinc curses el curs passat i on aquest any vol créixer, encara que des d’un primer moment ha avisat que serà «un any d’adaptació». «És un projecte que ve des de baix i es poden fer coses boniques, com quan vaig estar a Suzuki», apunta el pilot.

«Encara em falta una mica, encara que les sensacions són molt bones. Sé que anem pel bon camí, però encara necessitem dues o tres dècimes. No són gaires, però és aquell punt que és difícil d’aconseguir. De totes maneres, crec que aquestes dècimes són més de confiança, d’entendre la moto i saber on fer el temps. A vegades és complicat, tot és molt diferent: motor, xassís, electrònica... Tot funciona diferent. Encara m’he d’acostumar i continuar fent quilòmetres», diu Maverick sobre la moto i l’equip.