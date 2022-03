El campioníssim català Marc Márquez (Honda), que en els últims quatre grans premis d’aquesta temporada havia aconseguit els millors resultats de la graella de MotoGP l’any de la seva reaparició després de deu mesos allunyat de la pista i després de tres intervencions quirúrgiques al braç i húmer dret, a l’aconseguir ser segon a l’Aragó, quart a San Marino i aconseguir dues victòries consecutives a Austin (Texas, EUA) i, recentment, de nou a San Marino al GP de la l’Emília-Romanya, serà baixa aquest cap de setmana al GP de l’Algarve, a Portimao (Portugal), penúltima prova del Mundial de MotoGP, que ja té nou i flamant campió en la figura del jove francès Fabio Quartararo (Yamaha).

Segons acaba de comunicar l’equip Repsol Honda, «dissabte passat, mentre es preparava per a la cita de Portimao en un dels seus entrenaments habituals d’‘off-road’, Márquez va tenir una caiguda que li va provocar una lleu contusió al cap. Després d’uns dies de repòs a casa i veure que el pilot de l’equip Repsol Honda seguia amb malestar, avui dimarts li han realitzat una revisió mèdica per avaluar el seu estat actual. Finalment i per precaució, s’ha pres la decisió que aquest pròxim cap de setmana Marc no disputi el Gran Premi de l’Algarve».

Tot sembla indicar que una vegada recuperat d’aquest ensurt i descansat els dies que corresponen a un ensurt d’aquest nivell, Márquez podrà tancar la temporada en gran amb la seva participació, la setmana vinent, en el GP del País Valencià, que posarà el tancament al Mundial de velocitat, al bonic circuit Ricardo Tormo de Cheste.