«Aquest triomf, especialment, és gasolina i il·lusió de cara al final de temporada i, sobretot, de cara a l’any que ve, de cara a treballar amb més dedicació si és possible a l’hivern i pensar que estem en el bon camí. Hem guanyat, per fi, en un dels circuits que no ens beneficien, en un traçat de dretes, i aquest era, sens dubte, un objectiu que, si volem seguir la progressió que ens hem marcat, havíem de complir». Marc Márquez (Honda), sortit d’una lesió greu, fractura de l’húmer dret, tres intervencions quirúrgiques i gairebé un any d’inactivitat, és ja el segon pilot, sí, sí, el segon pilot amb més victòries de MotoGP aquesta temporada. MM93 suma tres victòries (Alemanya, EUA i l’Emília-Romanya), per cinc del nou campió Fabio Quartararo (Yamaha).

«Mai enganyo amb els meus objectius i aquest any, a més de guanyar en circuits que són nostres, que ens agraden, que s’adapten al meu estil, com Sachsenring o Austin, havíem de guanyar en un de dretes, dels que ens costen», va assenyalar Márquez al final del Gran Premi de l’Emília-Romanya, on un portentós Marc va collar, va pressionar i va lluitar al màxim davant el poder de les Ducati, primer de l’australià Jack Miller i l’italià ‘Pecco’ Bagnaia, que li estava discutint el liderat i el títol al ‘Diablo’.

Retorn il·lusionant

«Aquesta victòria era, per a mi, per a Honda i per a tot el meu equip, a qui li vaig dedicar el signe de mostrar l’húmer dret quan vaig creuar la meta, ja que sempre fan broma que aconsegueixo tot això «amb un braç i mig», no, no, amb els dos, molt important. Si estem tornant a poc a poc, hem de demostrar-ho als circuits que ens costen. Aquí havia guanyat abans sis vegades, sí, però tenia els meus dubtes. Ara ja puc afrontar l’hivern sabent que estem en la bona línia», va insistir el jove de Cervera (Lleida).

Per al líder del ‘team’ Repsol Honda, que va aconseguir el primer doblet, ja que Pol Espargaró va acabar segon, des del 2017, «aquesta victòria a Misano em dona certa tranquil·litat, ja que, en efecte, no estava del tot tranquil sense aquest triomf en un traçat de dretes. Tothom sap que encara no piloto deixat anar, natural, amb l’estil del 2019, amb la fluïdesa que desitgem, però estem en camí d’aconseguir-ho. Per exemple, avui he fet gairebé tota la carrera en el meu estil, tot i que, al final, just quan ja no podia seguir ‘Pecco’, he rebut la recompensa de la victòria».

Márquez va reconèixer que cada vegada «parlem menys del braç», però encara ens queda un bon tram per recórrer. «La veritat és que no esperava guanyar aquesta carrera, tot i que tenia moltes ganes d’intentar-ho, com a mínim arribar al podi. Ha sigut una carrera rapidíssima i fins i tot jo mateix em sorprenia que estiguéssim rodant tan ràpid, i just quatre voltes abans del final, quan jo ja he vist que ‘Pecco’ era moltíssim més ràpid que jo i he decidit conservar la segona plaça, Bagnaia se n’ha anat a terra. Bé, en realitat, ha passat el que em passava a mi quan et pressionava fermament algun rival. Normal. I, en aquest sentit, estic orgullós d’haver-ho intentat».

Felicitació a Quartararo

En aquest sentit, MM93 va reconèixer que «si no haguessin caigut les dues Ducati hauria sigut molt complicat guanyar, sens dubte, i, en aquest sentit, bé, ha passat el que diem sempre quan no estem del tot al màxim, és a dir, que s’ha de quadrar tot per poder tenir opció de podi i fins i tot de victòria. Jo estic content perquè una part i cada vegada més de la carrera la puc fer gairebé acostant-me al meu estil, i això em fa ser molt optimista de cada a la temporada vinent».

Márquez va voler assenyalar, immediatament després de guanyar el tercer gran premi, que «no és el meu dia, és el dia de Fabio [Quartararo], que ha conquerit el seu primer títol en la seva carrera i ho fa, ni més ni menys, que en MotoGP, cosa que significa que els joves arriben empenyent. Jo li diria que disfrutés d’aquest moment perquè és únic, el primer títol és inoblidable. Jo, sens dubte, li he dit que s’ho passi d¡allò més bé i també li he promès que, la temporada vinent, si puc, li complicaré renovar aquest títol. S’ho mereix, i molt, ja que no només ha sigut el més veloç sinó, fins i tot, el més regular: ha puntuat en totes les carreres, bé, és l’únic que ho ha fet en totes les categories, en totes».