Doncs sí, més que el xèrif d’Austin (Texas, EUA), el català Marc Márquez (Honda), que va arrodonir amb una carrera magistral, tremenda, impressionant, dominant des del semàfor a la bandera de quadres, com va fer del 2013 al 2018, completant el primer triplet de victòries espanyoles en aquest Mundial (els principiants Izan Guevara i Raúl Fernández van triomfar en Moto3 i Moto2, respectivament), ha tornat a demostrar que si la recuperació segueix anant bé als campions com el mallorquí Joan Mir (Suzuki, 2020) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha, que ho serà aquest any) els durarà poc la corona, ja que el poder d’aquest prodigiós pilot, vuit vegades campió del món, ha tornat.

Tot de primera Márquez ha sumat avui Austin, amb una calor tremenda i en un circuit ple, ple de sots, la setena ‘pole’ i la setena victòria al circuit americà. MM93 no va donar cap opció als rivals i va complir plenament amb el programa que havia desenvolupat amb el seu enginyer Santi Hernández. «Ha sortit tot, tot, com havíem planejat, cosa que no és gens fàcil. Una bona sortida, arribar el primer a l’angle de la primera corba, temptejar la pista en les quatre o cinc primeres voltes, que és quan més em costa ja que amb el dipòsit ple encara pateixo i, just en el moment que comença a caure el pneumàtic posterior i comencem a ballar, anar a totes, cinc, sis, set voltes, agafar un, dos, tres i, al final, fins a quatre segons d’avantatge i obrir tal forat que els altres, com Fabio (Quartararo), que lluiten pel títol i no pot assumir riscos al final, desisteixin de perseguir-me». Dit i fet, però a 350 quilòmetres per hora res és fàcil i amb tants sots i canvi d’asfalt qualsevol error (Márquez va patir el 2019 l’única derrota que ha encaixat a Austin, quan va caure amb més de 4 segons d’avantatge sobre Àlex Rins) podia acabar amb el segon somni d’aquesta difícil temporada, és a dir, repetir l’apoteòsica victòria que va aconseguir, a meitat d’any, en un altre dels seus circuits preferits, Sachsenring (Alemanya), on va deixar tothom bocabadat, amb un pilotatge tan ferm, menys agressiu, amb menys risc, que en la seva època daurada del 2019, i va demostrar que el millor MM93 està tornant. El xèrif dels EUA Márquez, que es va menjar un dònut al podi, gest que li va prometre a un jove pilot nord-americà amb qui va estar entrenant dimecres, va passejar, en la volta d’honor, de glòria, de tornada, la bandera del desaparegut pilot nord-americà Nicky Hayden. El pilot de Cervera (Lleida), que es va veure fort i ferm durant tota la carrera, suma 11 triomfs en les 12 carreres que ha corregut als EUA, tant a Laguna Seca com Indianapolis i, per descomptat, Austin. «No em voldria oblidar i avui menys que mai dels joves pilots que hem perdut aquest any, molt especialment, de Viñales. Ens ha dolgut en l’ànima la seva pèrdua i m’agradaria dedicar aquesta victòria a tots ells i, sobretot, a la seva família. Tots, tots, estem molt afligits perquè tots sabem el risc que correm», va comentar Márquez només baixar del podi. Mundial de MotoGP: 1. Fabio QUARTARARO (França), 254 punts; 2. Fabio BAGNAIA (Itàlia), 202; 3. Joan MIR (Espanya), 176 i 4. Jack MILLER (Austràlia), 148.