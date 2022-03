La caiguda de Marc Márquez (Honda) en l’assaig matinal de diumenge passat previ a la cursa de MotoGP del Gran Premi d’Indonèsia (vol sobre la cúpula de la seva <strong>Honda</strong> a més de 180 km/h) va ser, en efecte, esgarrifosa i, malgrat que des del primer moment es va saber que el pilot de Cervera no havia patit cap fractura, a l’avió de tornada a Espanya va començar a notar problemes a la vista i, finalment, avui s’ha confirmat que pateix, de nou, diplopia (visió doble) a l’ull dret. Cal recordar que, per prudència, Márquez ja no va córrer el GP d’Indonèsia. Ara, tot i que la lesió sembla una mica més lleu que l’últim episodi patit per Márquez, haurà de fer repòs fins que recuperi la visió.

L’equip mèdic de MotoGP va confirmar el mateix diumenge que el pilot de Cervera no estava en condicions de córrer («els que pateixen aquestes patologies necessiten un període de descans entre 12 i 24 hores per saber-ne el desenvolupament», va dir el doctor Ángel Charte, metge del Mundial) després de passar diverses proves en un hospital de Mataram, capital de l’illa de Lombok. Márquez va patir una commoció cerebral i diversos politraumatismes, tot i que, després de fer-se un TAC, es van descartar lesions greus.

Visita al Clínic

Durant el trajecte de tornada a Espanya, Márquez va començar a presentar molèsties en la visió, així que quan va arribar a Barcelona, dilluns passat, va visitar d’urgència a l’Hospital Clínic el seu oftalmòleg de confiança, el doctor Bernardo Sánchez Dalmau, que després de la seva exploració va confirmar una recaiguda en la diplopia que el pilot va patir el novembre passat a l’ull dret i que el va mantenir allunyat dels entrenaments i la seva activitat habitual durant més d’un mes.

Aquest matí, el pilot ha visitat, ja a Madrid, on ha traslladat la seva residència per recuperar-se del tot de la lesió al braç dret, l’equip mèdic que el va operar del braç, liderat pel doctor Samuel Antuña a l’Hospital Ruber Internacional de Madrid, on li han fet una revisió mèdica general per avaluar totes les contusions provocades per la caiguda i una ressonància magnètica cerebral que ha reconfirmat que «no pateix cap altra lesió».

Tractament conservador

«L’avaluació neurooftalmològica realitzada al pacient Marc Márquez, dilluns passat, després del traumatisme cranioencefàlic que es va produir en el Gran Premi d’Indonèsia, mostra un nou episodi de diplopia causada per una recurrència de la paràlisi del quart nervi dret, amb una afectació menor que la que es va produir en la lesió del mes de novembre del 2021», ha comentat el doctor Sánchez Dalmau, en el comunicat difós per l’equip Repsol Honda.

«Després d’aquesta exploració, s’ha decidit, inicialment, seguir un tractament conservador amb realització de proves mèdiques periòdiques. La setmana vinent, Marc Márquez se sotmetrà a una nova revisió per avaluar l’evolució de la lesió i poder pronosticar el període estimat de recuperació per tornar a la competició».

El cap de setmana de Márquez, a Mandalika, va ser horrible, ja que per culpa del canvi de pneumàtics de Michelin, que no va mantenir els que anaven bé, el pilot català va tenir fins a quatre caigudes. «En la pretemporada», ha explicat Alberto Puig, director esportiu de Repsol Honda, «vam ser molt ràpids i, després, Michelin va canviar el pneumàtic i la nostra moto també va canviar per complet. Encara no entenem completament què va passar i haurem de discutir profundament amb Michelin la situació dels pneumàtics».

Mal cap de setmana

El cert és que Márquez no acaba de treure’s de sobre una sèrie de lesions que l’han mantingut allunyat dels entrenaments i de la pista al llarg dels últims dos anys, després de dominar, amb sis títols mundials de MotoGP, la màxima categoria.

Márquez, que es va haver de sotmetre a dues delicades intervencions a les espatlles, suma el seu tercer cas de diplopia (si comptem el que va patir de petit, en serien quatre). El primer seriós, el 2011, el va haver de superar amb una delicadíssima i exitosa operació protagonitzada pel doctor Sánchez Dalmau i, el segon, aquest hivern, el va superar amb paciència i descans.

Sánchez Dalmau, al ser aquest cas més lleu que l’anterior, pensa que potser també el supera amb paciència. Marc Márquez torna a patir la diplopia que li impedeix veure-hi bé i que ja el va apartar dels grans premis de MotoGP al final de la temporada passada. No és clar l’abast de la baixa, però el pilot de Cervera ha explicat que aquest nou episodi és menys greu que l’anterior.

«Sembla que estic vivint un ‘déjà-vu’... Durant el trajecte de tornada a Espanya, vaig començar a presentar molèsties en la visió i vam decidir visitar-nos amb el Dr. Sánchez Dalmau, que em va confirmar que tinc un nou episodi de diplopia», indica el pilot.

«Afortunadament –prossegueix– és menys greu que la lesió que vaig tenir a finals de l’any passat. Però ara toca descansar i esperar per veure com evoluciona la lesió. ¡Com sempre, moltes gràcies a tod@s pel vostre suport!».