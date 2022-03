Marc Márquez, a qui a l’octubre se li va diagnosticar un episodi de diplopia a causa de la caiguda que va tenir en un entrenament preparatori del GP de Portugal, ha continuat visitant-se periòdicament amb el seu oftalmòleg de confiança per valorar l’evolució de la seva visió durant aquests dos últims mesos. En aquestes revisions s’ha comprovat que la progressió de la seva visió és favorable i per aquesta raó seguirà amb un tractament conservador durant les pròximes setmanes.

El pilot d’Honda-Repsol continuarà durant les pròximes setmanes amb aquest tractament conservador mantenint les revisions periòdiques amb el Dr. Sánchez Dalmau. Aquesta situació no impedeix al pilot de Cervera continuar amb el seu pla d’entrenaments físics per preparar-se físicament per a una nova temporada.

Calma i temps

Des del primer moment, tant Márquez com el seu equip i el doctor Sánches Dalmau van decidir apostar pel tractament conservador i esperar que l’ull millorés amb repòs, calma i temps, descartant repetir la delicadíssima operació i rehabilitació que suposa una nova intervenció quirúrgica.

Tot sembla indicar, doncs, que Márquez, contràriament al que li va passar el 2011, podrà esquivar la sala d’operacions per tornar a la competició.

El 2011, com a conseqüència d’un accident a Sepang (Malàisia), quan ja es disposava a conquerir el seu segon titulo mundial, el de Moto2, ja va patir aquesta lesió i, mesos després, entrat ja el 2012, va haver de ser operat.

Estar per als tests

Ara, tal com desitgen tots, Márquez progressa adequadament amb descans, tot i que no ha abandonat en cap moment la seva preparació física, i tot sembla indicar que podrà estar en els primers i vitals entrenaments i tests de pretemporada, que es desenvoluparan, en els primers 15 dies de febrer als traçats de Sepang i Mandalika (Indonèsia), on aquest any se celebrarà un dels grans premis del Mundial.

Fa pocs dies, Alberto Puig, màxim responsable esportiu d’Honda, ja es va mostrar molt esperançat a comptar amb l’ajuda del pilot de Cervera (Lleida) en els tests de pretemporada. «Tots som conscients de la importància que té per a l’estrena i desenvolupament de la nova moto el tacte i opinió de Marc i, en aquests moments, ningú a Honda es planteja no poder comptar amb ell a Sepang».