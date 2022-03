La Jonquera és conscient que el seu pas a Primera Catalana té els dies comptats, però també té molt clar que acabarà amb orgull. I una bona mostra va ser el diumenge davant el Mollet (1-0), un equip que flirteja per la segona plaça. Els d’Arnau Liesa, cuers, van aconseguir la tercera victòria en els sis últims partits gràcies a un gol de Lluc Coll al minut 40. En un duel marcat per la pluja, la Jonquera va saber nedar i guardar la roba fins al final. El proper partit serà aquest diumenge (12 h) al camp del Parets, 8è.

Derrota cruel de l’Escala

Per la seva part, l’Escala, va deixar escapar una ocasió per caçar la segona posició. Els nois de Sepu van perdre a Banyoles (2-1), també en una tarda marcada pel temporal, per un gol en el descompte. Els escalencs s’enfrontaven a un rival que encadenava quatre derrotes seguides i que estrenava tècnic (Miquel Àngel Muñoz). Tot i que l’Escala va igualar l’1-0 amb un gol de Jam, exjugador dels banyolins, va marxar amb les mans buides per un gol en els darrers segons. L’equip es manté tercer i aquest diumenge (17 h) rebrà el Cristinenc-Costa Brava, penúltim.