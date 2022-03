Un mes després de ser acomiadat per l’Ajax «per una sèrie de missatges inapropiats enviats a diverses companyes», <strong>Marc Overmars</strong> ja té nova feina. En els últims anys, el director esportiu havia despertat l’interès del Barça i altres grans d’Europa. Però després de la polèmica per assetjament sexual ha acabat acceptant un destí molt més modest: l’Anvers, tercer de la lliga belga.

«Vull girar full i començar un nou capítol aquí [...]. El que va passar a Amsterdam no es reproduirà», ha promès aquest dilluns en roda de premsa. L’exjugador del Barça i de l’Ajax ha anunciat, per sorpresa i tot just un mes després de ser fulminat, que s’ocuparà de la direcció esportiva de l’actual tercer classificat en la lliga belga durant els pròxims quatre anys.

«Desafortunadament, no em vaig adonar que estava creuant la línia, però m’ha quedat clar en els últims dies [...]. Em disculpo. Aquest comportament és inacceptable en algú en la meva posició. Ara ho comprenc. Però és massa tard. No veig més opcions que deixar l’Ajax», va declarar a l’anunciar la seva sortida del club neerlandès després d’una dècada com a secretari tècnic. Malgrat que acabava de renovar fins al 2026, el club el va acomiadar per <strong>l’escàndol d’assetjament sexual</strong>.

En la presentació amb el seu nou equip, Sven Jacques ha explicat que li havien traslladat a Overmars quins són «els seus valors». «També som un club que vol donar una segona oportunitat a la gent», ha afegit el director general de l’Anvers, que va respondre que no havien consultat prèviament a les treballadores del club.

«He vingut a Anvers per guanyar», ha comentat Overmars, que va contribuir en el fet que l’Ajax es proclamés quatre vegades campió de lliga (2013, 2014, 2019 i 2021), dues de Copa (2019 i 2020), disputés una final de Lliga Europa (2017) i una semifinal de la Lliga de Campions (2019). Res a veure amb l’historial de la seva nova llar: el Royal Antwerp, el més antic de Bèlgica, no ha guanyat cap trofeu europeu (va ser finalista de la Recopa el 1993) i l’última de les quatre lligues que va guanyar va ser el 1957. La seva alegria més recent, la Copa belga aconseguida el 2020.