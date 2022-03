<strong>L’aclaparadora victòria del Barça aquest diumenge davant el Reial Madrid</strong> al Bernabéu no només ha servit per reafirmar el model futbolístic de Xavi Hernández i reanimar la moral blaugrana. L’exhibició davant el màxim rival en el clàssic també ha sigut el detonant que molts aficionats esperaven per treure la pols a la calculadora. ¿Hi ha alguna possibilitat que el Barça s’acosti al Madrid en la Lliga? ¿Quin calendari els espera als dos equips?

L’equip blaugrana (ara amb 54 punts) té un partit pendent, davant el Rayo Vallecano. Si aconsegueix guanyar davant l’equip madrileny al Camp Nou (el 24 d’abril) es posarà a nou punts del líder (que en té 66). Quedarien llavors 9 partits (27 punts), i amb el Barça amb el ‘goal average’ a favor. Les competicions europees també podrien influir en el rendiment dels dos conjunts. Al Barça l’espera l’Eintracht de Frankfurt el 7 i el 13 d’abril en l’Europa League, i al Madrid el Chelsea el 6 i el 12 d’abril en la Champions. Sorteig de la Champions: el Madrid repetirà batalla contra el Chelsea El calendari ofereix sortides complicades al Madrid: Sevilla, Atlètic, Celta i Osasuna. El Barça jugarà fora contra la Reial Societat i el Betis i rebrà al Camp Nou el Sevilla (segon en la Lliga) i el Vila-real. El calendari del que queda de Lliga Jornada 30 Celta-Reial Madrid Barça-Sevilla Jornada 31 Reial Madrid-Getafe Llevant-Barça Jornada 32 Sevilla-Reial Madrid Barça-Cadis Jornada 33 Osasuna-Reial Madrid Reial Societat-Barça Jornada 21 (partit ajornat) Barça-Rayo Jornada 34 Reial Madrid-Espanyol Barça-Mallorca Jornada 35 Atlètic-Reial Madrid Betis-Barça Jornada 36 Reial Madrid-Llevant Barça-Celta Jornada 37 Cadis-Reial Madrid Getafe-Barça Jornada 38 Reial Madrid-Betis Barça-Vila-real