El Barça continua batent rècords i ha guanyat amb una autoritat insultant la tercera Lliga consecutiva, i supera el rècord de precocitat que havia marcat l’any anterior i per fi ho pot celebrar al camp. El maig del 2020 estaven confinades quan van ser proclamades campiones després que la covid només permetés celebrar 21 jornades de Lliga. La temporada passada van cantar victòria en un hotel de Tenerife, gràcies a l’empat del Llevant contra l’Espanyol en la jornada 29. Ara, quan encara quedaven sis jornades per al final, per fi ho han pogut celebrar a la gespa al golejar el Madrid a l’estadi Johan Cruyff.

Les blaugrana no han volgut deixar escapar l’oportunitat de coronar-se a casa i contra el Madrid. Era el primer clàssic femení amb públic a la ciutat esportiva i hi ha hagut un ple, aperitiu del que hi haurà en la tornada de Champions contra les blanques al Camp Nou (per al qual es van esgotar les entrades). Alexia Putellas, qui si no, ha decidit l’enfrontament i ha acabat amb la resistència madridista en un tres i no res. Primer amb un xut des de fora de l’àrea que ha desviat una rival i un parell de minuts després, quan la grada encara estava celebrant el gol, la millor jugadora del món ha fet el 2-0. La Pilota d’Or porta 23 gols aquesta temporada en totes les competicions.

Malgrat que li han anul·lat dos gols legals i no li han xiulat un clar penal sobre Jenni Hermoso, el bloc de Jonatan Giráldez no els ha necessitat per acabar golejant. Patri Guijarro, amb una altra urpada des de la frontal, i un gol a pròpia porta de Peter a l’intentar esquivar un centre de Graham Hansen han posat fi a qualsevol indici d’incertesa, han convertit l’última mitja hora en una festa avançada en honor d’un equip de llegenda. I Jenni Hermoso, a 10 minuts del final i després d’una gran assistència d’Alexia, ha certificat la maneta amb un golàs per l’escaire.

Rècord d’assistència

Només han perdut un partit de Lliga des del maig del 2019. L’últim va ser el juny de l’any passat, quan van caure davant l’Atlètic posant fi a una ratxa de 758 dies invictes. Ara, després de sumar 136 gols a favor i només 6 en contra aquesta campanya, aspiren a ser les primeres a aconseguir un ple de victòries de lliga. El curs passat, amb la Champions i un triplet històric, semblava insuperable, però les vigents campiones continentals s’han proposat apujar una mica més el llistó. Després d’haver aixecat la Supercopa, l’únic trofeu que se’ls va escapar el 2021, ara aspiren a passar del trio al pòquer, revalidant la corona europea i de Copa. De moment han pogut celebrar el primer títol al Johan Cruyff, que ha registrat un rècord d’assistència de 5.430 espectadors.

«La primera, però no l’última»

«Havia de ser un dia rodó, per això treballem tant, per disfrutar com ho fem, i espero que els culers també ho hagin fet», ha sentenciat Alexia Putellas abans d’aixecar el títol. «Avui era un dia important, havíem de marcar territori de cara a l’eliminatòria de la Champions. Volem ser a Torí amb aquesta gent». A Gotemburg, on van aconseguir la seva primera corona europea golejant el Chelsea per 4-0, només els va faltar poder celebrar-ho amb l’afició, una espineta que es volen treure ara al camp italià. «Volem que sigui la primera, però no l’última; anem a totes». Mapi León, que encara té pendent fer-se el tatuatge que havia promès si guanyaven a Göteborg, encara no ha decidit què farà si revaliden el tron continental, però té clar que «seria meravellós superar la temporada passada».

«És un títol especial per com va anar, per poder celebrar-lo amb la nostra afició i en la primera ocasió que teníem de conquerir-lo», ha reconegut Jonatan Giráldez. Assistent de Lluís Cortés l’any del triplet i que el va substituir a l’estiu, ha destacat «l’ambició i el compromís» de les seves jugadores, que l’han mantejat abans de posar-se a ballar i cantar amb l’afició. «Aquestes futbolistes ens tenen emocionats. Les hem de felicitar a elles i al Jonatan per mantenir el nivell. És divertidíssim veure-les jugar, però a sobre guanyen. El sostre se’l posen elles», ha aplaudit Joan Laporta. Sobre la gespa, Melanie Serrano, la jugadora més veterana i que ha conquerit les set Lligues, ha ensenyat als seus dos nadons l’última conquesta d’un equip de llegenda. Quan creixin els podrà explicar que ha format part d’un bloc que continua fent caure barreres dins i fora del camp.