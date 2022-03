Amb els diners del traspàs de Luis Figo al Madrid cremant-li a la cartera, Joan Gaspart va picar a la porta de Highbury, l’antic estadi de l’Arsenal. I en va sortir amb dos reforços, Petit i Overmars, per intentar tapar l’esvoranc que havia deixat el torpede de Florentino Pérez. El migcampista francès no va encaixar ni en el sistema de Llorenç Serra Ferrer (a qui recorda com «un pallasso i un incompetent») ni en el vestidor i als sis mesos va demanar sortir. El seu pas va deixar més empremta a les pàgines de la seva controvertida biografia (en què denunciava els clans del vestidors i qualificava els directius de «venedors d’alfombres») que sobre la gespa del Camp Nou

Cost: 15 milions Temporades: 1 (2000-2001) Partits: 38 Gols: 1

Marc Overmars

Quan va arribar al Camp Nou no quedava res del rutilant extrem que havia meravellat a l’Ajax abans de posar rumb a Londres. Les lesions s’hi van acarnissar durant les quatre temporades com a blaugrana, en què no va poder mostrar el seu talent i desequilibri i va deixar un bagatge de 19 gols (gairebé els mateixos que en la seva primera temporada a l’Arsenal). Va anunciar la seva retirada el 2004 pels seus problemes al genoll, i va perdonar l’últim any de contracte.

Cost: 29,3 milions Temporades: 4 (2000-2004) Partits: 140 Gols: 19

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van BronckhorstDe les poques bones notícies que han arribat del vestidor ‘gunner’. Com Aubameyang va arribar gratis: va jugar cedit el primer any i, després de quedar lliure, va firmar per tres temporades més. Sota la batuta del seu compatriota Frank Rijkaard es va mostrar com un lateral esquerre solvent en defensa i incisiu en atac i va ser titular a la final de la Champions de París.

Cost: 0 Temporades: 4 (2003-2007) Partits: 155 Gols: 7

Thierry Henry

Sense cap dubte el millor fitxatge que ha arribat del club londinenc. Malgrat que no va entrar amb bon peu cap al final del Barça de Rijkaard i Ronaldinho, va ressuscitar amb Pep Guardiola. «Vaig aprendre a jugar de 9 amb 30 anys», explica sobre com, de la mà de Pep, es va reinventar com a extrem esquerre, explotant la classe que tenia. Va tenir un paper clau l’any del sextet, en general, i en el 2-6, en particular.

Cost: 24 milions Temporades: 3 (2003-2007) Partits: 121 Gols: 49

Aleksandr Hleb

HlebEspectador de luxe del primer curs triomfal de Guardiola i el trident que formaven Messi, Eto’o i Henry. «Va ser totalment culpa meva, no de Guardiola. Em vaig comportar com un tonto», comenta el mitjapunta bielorús, assumint que mai es va adaptar ni a l’equip, ni al club ni a la ciutat. «Va ser per un tema de caràcter, estava estressat perquè tenia problemes en la meva vida privada». Després del seu insubstancial primer curs es va passar cedit la resta del seu contracte.

Cost: 15 milions Temporades: 1 (2008-2009) Partits: 36 Gols: 0

Cesc Fàbregas

Cesc FàbregasS’esperava molt de la tornada del fill pròdig tan anhelat, un unicorn que combinava l’ADN de La Masia amb el migcampista ‘box to box’ anglès. Però amb Xavi i Iniesta en la seva esplendor era difícil trobar encaix per a l’excapità ‘gunner’. «No sé si la decepció és mútua», va dir després sobre la seva nul·la relació amb Guardiola. Ni amb Pep, ni amb Tito ni amb Tata va treure la seva millor versió. Començava bé i es desinflava a l’hivern. L’afició li va retreure i el va xiular fins que va tornar a Anglaterra.

Cost: 34 milions Temporades: 3 (2011-2014) Partits: 151 Gols: 42

Alex Song

«No m’importava una merda ser un escalfabanquetes pels diners que guanyava», va reconèixer el migcampista sobre el seu pas per Barcelona. La imatge més recordada de les dues temporades que hi va ser és quan Puyol va anar a oferir la copa de campions a Abidal perquè l’aixequés i Song es va creure que l’hi proposava a ell.

Cost: 19 milions Temporades: 2 (2012-2014) Partits: 65 Gols: 1

Throwback to when Alex Song thought Puyol was letting him lift the trophy 😭😭😭 pic.twitter.com/bB0MBG9liR — AFCTøby (@OdeTobyAFC) 5 de abril de 2021

Thomas Vermaelen

«És un futbolista de rendiment immediat». La frase amb què Andoni Zubizarreta, secretari tècnic blaugrana, el va definir a l’arribar va ser una llosa per al central belga. Malgrat la classe que va demostrar les poques vegades que va poder jugar, va passar més temps a la infermeria que a la gespa.

Cost: 19 milions Temporades: 4 (2014-2019) Partits: 53 Gols: 1