Aquest cap de setmana torna la fórmula 1 amb enormes expectatives després de <strong>l’agònic desenllaç</strong> del pols entre <strong>Max Verstappen</strong> i <strong>Lewis Hamilton</strong> el 2021. S’estrena al circuit nocturn de Sakhir. Avui dissabte es disputa la classificació i demà diumenge la primera carrera del Mundial 2022 de F-1 en el Gran Premi de Bahrain.

Sakhir va entrar al calendari de la F-1 el 2004. El primer guanyador de la prova nocturna va ser Michael Schumacher amb Ferrari. El pilot amb més triomfs sobre l’asfalt de Bahrain és Hamilton, que ha pujat en cinc ocasions a dalt de tot del podi.

El protagonista de la primera carrera no serà cap pilot, sinó el nou reglament del campionat, que suposa la màxima revolució en les últimes dècades i ha creat molta expectació en la graella i entre els aficionats.

Quant a pilots, Verstappen defensa el títol amb Red Bull i hi ha moltes esperances de veure davant tant Carlos Sainz (Ferrari) com Fernando Alonso (Alpine), amb millors opcions per al madrileny.

A més, Sebastian Vettel no participarà en la prova inaugural del mundial perquè ha donat positiu en covid. Aston Martin li ha hagut de buscar un recanvi urgent per a aquest cap de setmana i l’elegit és el seu compatriota Nico Hulkenberg.

Quan i on veure el Gran Premi de Bahrain 2022 de F-1

La classificació es disputa avui dissabte a les 4 de la tarda, hora peninsular.

La carrera es disputa demà diumenge a les 4 de la tarda, hora peninsular.

Tant la classificació com la carrera, de 57 voltes, es podran veure a Movistar+ i a DAZN.