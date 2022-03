En la primera temporada del Tramuntana Figueres a la categoria d'or del tenis de taula estatal femení, l'equip de l'Empordà ho té tot de cara per aconseguir la permanència. Després de guanyar a Burgos per 0 a 4 en el partit d'anada del play-off de descens, les gironines necessiten sumar un punt per certificar la salvació. Aquest dissabte 19 de març, a les 11.00 hores, al gimnàs de l'Institut Olivar Gran confien en la bona feina durant el curs per celebrar la permanència a la Superdivisió femenina. El de demà és el partit més important de la història de l'entitat que presideix Jaume Muntada.