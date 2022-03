L’Europa League arriba a la seva fase decisiva aquesta temporada. Després de resoldre’s les eliminatòries de vuitens aquest dijous, els clubs que van passar ronda hauran de parar màxima atenció al sorteig dels quarts de final que se celebra aquest divendres 18 de març de 2022 a Nyon (Suïssa) a partir de les 13.00 hores, una vegada es coneguin els encreuaments de quarts de la Champions League.

El Barça va segellar el seu accés als quarts en una competició que li resulta nova al vèncer en territori turc el Galatasaray (1-2) amb gols de Pedri (millor dir golàs) i Aubameyang. No ho van aconseguir, en canvi, el <strong>Sevilla i el Betis, eliminats</strong> pel West Ham i l’Eintracht respectivament.

El sorteig de quarts serà obert, és a dir es podran enfrontar tots amb tots, i les eliminatòries es numeraran de l’1 al 4 per al sorteig de semifinals. També hi haurà sorteig per saber qui serà el local en la final. L’únic equip que sabia des de fa dies que seria al bombo és el Leipzig després que la UEFA decidís excloure tots els equips russos de les competicions europees, com l’Spartak.

Dates clau a tenir en compte

Els partits d’anada dels quarts de final de l’Europa League es disputaran el 7 d’abril a les 21.00 hores, mentre que els de tornada seran el dia 14 del mateix mes i a la mateixa hora. El 28 d’abril i el 5 de maig seran l’anada i la tornada de les semifinals de la competició per arribar a la gran cita del 18 de maig del 2022 quan es disputa la gran final a l’Estadi Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla).

Quins equips estaran en el sorteig de quarts de final

Leipzig

Rangers

Sporting Braga

Atalanta

Barça

Olympique de Lió

West Ham

Eintracht

On es pot veure per la TV el sorteig de quarts de final de l’Europa League

El sorteig dels quarts de final de l’Europa League se celebrarà aquest divendres 18 de març de 2022 a partir de les 13.00 hores a Nyon (Suïssa) i es podrà seguir en directe per Vamos (dials 8 i 45) de la plataforma Movistar Plus, així com a través de UEFA TV a la web de l’organisme europeu.