El gran al·licient en el sector masculí d’Indian Wells 2022 era l’enfrontament entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz. No ha sigut en la final, que li hauria insuflat un toc d’èpica, però sí en unes semifinals a les quals han arribat arran de la victòria de Nadal en tres sets sobre Kyrgios (7-6, 5-7, 6-4) i d’Alcaraz sobre Cameron Norrie en dos sets (6-4, 6-3).

Aquest dissabte 19 de febrer de 2022 a partir de les 7 de la tarda (hora a Espanya), Nadal i Alcaraz s’enfronten a la pista 1 per passar a la gran final de diumenge. No obstant, hi ha molt més en disputa, ja que el futur del tennis nacional s’enfronta a la llegenda. La gran pregunta és si la il·lusió vencerà el mite o si encara haurà d’esperar.

On veure el Nadal-Alcaraz d’Indian Wells 2022

El partit corresponent a les semifinals del quadro masculí d’Indian Wells 2022 entre Nadal i Alcaraz que es disputarà aquest dissabte 19 de febrer de 2022 a la pista 1 a partir de les 7 de la tarda es podrà seguir en directe per televisió al canal #Vamos, de la plataforma Movistar Plus.