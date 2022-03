18 anys després, Espanya tornarà a jugar un partit a Catalunya. Serà a Cornellà contra Albània, el dissabte 26 de març. Busquets no hi serà perquè Luis Enrique li ha donat descans. A més de l’absència del capità, destaca també la de David de Gea, que cedeix el seu lloc a David Raya, porter del Brentford. A la llista per al primer amistós de l’any i partit contra Islàndia, el 29 a Riazor, hi ha cinc blaugrana (Alba, Pedri, Gavi, Eric Garcia i Ferran Torres) i un madridista (Carvajal). Raúl de Tomás, símbol blanc-i-blau, jugarà a casa.

El tècnic asturià ha donat a conèixer la seva convocatòria amb un vídeo gravat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Serà la primera vegada que pugui alinear alhora Gavi i Pedri, que fins ara només havien pogut jugar junts amb la casaca barcelonista. El tècnic ha elogiat l’ofensiva proposada del Barça de Xavi i que animi el centrecampista canari a xutar més per aconseguir golassos com el d’Istanbul. «No he parlat amb Xavi sobre Pedri. Pedri és molt intel·ligent i sap el camí que ha de recórrer. El camí de Pedri és el de Pedri, no el d’Andrés Iniesta o el de Leo Messi».

No tanca la porta a Piqué

L’exentrenador barcelonista també ha enaltit Busquets, a qui ha donat la setmana lliure. «Està fent una temporada espectacular. És el jugador de la selecció que més minuts acumula. Vull tenir la millor versió de Busi per al juny». Fins i tot no ha tancat la porta a una eventual tornada d’un altre expupil, Piqué, a la selecció, de cara al Mundial de Qatar. «És un jugador espanyol i compleix els requisits per tornar. Si ell vol i en té ganes, podria ser».

Finta a la política

Sí que ha fintat Luis Enrique les preguntes sobre les derivades polítiques de la tornada de la selecció a Catalunya. «La gent de l’esport estem apartats dels temes polítics. Qualsevol lloc d’Espanya és un bon lloc per veure la selecció. Això val per a Barcelona i per a qualsevol ciutat d’Espanya».

♥️ ¡UNO SIEMPRE VUELVE AL LUGAR DONDE FUE FELIZ!



🏟️ Desde Montjuïc, escenario icónico del deporte español, @LUISENRIQUE21 desvela la lista de convocados para los primeros encuentros de 2022.



🤩 Barcelona, A Coruña... ¡¡Nos vemos muy pronto!!#VamosEspaña pic.twitter.com/esDbluxBTh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 18 de marzo de 2022

A la porteria, a més de la primera convocatòria de David Raya («és una sorpresa per a molta gent, però no per a nosaltres. Ho està fent molt bé des de fa temps»), segueixen Unai Simón i Rober Sánchez. No hi ha gaires variacions en defensa, on entren Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Azpilicueta i Dani Carvajal. En la medul·lar estaran Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi i Carlos Soler, i la gran novetat a la davantera és Yeremi Pino, futbolista del Vila-real, que estarà acompanyat de Dani Olmo, Pablo Sarabia, Morata, Raúl de Tomás i Ferran Torres.