L’Ajuntament de Figueres anima els nois i noies d’entre 16 i 18 anys a participar en el programa FitJove que promociona l’exercici físic en l’adolescència i que està promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i el Consell Català de l’Esport (CCE), de la Generalitat de Catalunya amb la coordinació tècnica de la Fundació Esportsalus.

Es realitza al Poliesportiu Municipal de Figueres els dimarts i dijous de dos quarts de cinc a dos quarts de sis de la tarda. Els objectius del programa són: Intervenir en prevenció del consum de drogues entre adolescents de zones de risc mitjançant la promoció d’activitats esportives, crear una oferta atractiva d’exercici físic per a adolescents, com a opció saludable d’ocupació del temps d’oci i acompanyar els nois i noies en el pas de l’esport escolar a l’esport comunitari i fomentar també la participació dels que no practiquen esport escolar.

Apunta't al programa Fitjove🤸🏼



👉Per a nois i noies entre 16 i 18 anys

📍Poliesportiu Municipal de Figueres

🗓️Dimarts i dijous

🕓16.30-17.30 pic.twitter.com/PaLwEr92az — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 14 de marzo de 2022

Es pot demanar més informació al correu: asoldevilla@esportsalus.org.