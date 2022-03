Pel dissabte 19 de març, a les cinc de la tarda, està previst el partit decisiu per la permanència a la Superdivisió masculina entre el Robin Prisco CER L'Escala i el Huétor Vega. Després de l'empat a tres de l'anada, tot es defineix en el partit de tornada a terres catalanes. L'equip andalús ha comunicat tant a la Federació Espanyola com al club gironí que no es presentarà al partit perquè els dos jugadors russos del seu equip no poden viatjar. Els de Granada ja han manifestat tan privada com públicament que no jugaran el partit clau per salvar-se a la màxima categoria del tenis de taula masculí. En cas que sigui com han comunicat, el Robin Prisco CER L'Escala continuarà sent de Superdivisió.

Demà dissabte, a les cinc de la tarda, tant els escalencs com l'àrbitre del partit han de fer acta de presència les instal·lacions del CER L'Escala. I serà llavors quan es confirmi el no presentat dels andalusos.