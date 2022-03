El brasiler Dani Alves va afirmar que l’argentí Leo Messi, amb el qual va compartir vestidor al Barcelona entre els anys 2008 i 2016, «no està disfrutant» al París Saint-Germain i li va recordar que no hi «ha res millor» que jugar en el club blaugrana.

«Per a mi Messi no està disfrutant en el PSG, està desubicat. Diré una cosa que Leo (Messi) sempre em deia: ‘¿On estaràs millor que aquí?’ I jo ho vaig comprovar. No hi ha res millor que jugar aquí (Barcelona)», va dir en una entrevista al canal de televisió ESPN.

¿MESSI NO ESTÁ DISFRUTANDO DEL PSG? Atención a las declaraciones de Dani Alves y a la frase que alguna vez le dijo Leo. ¿Volverán a jugar juntos?



📹 Diarios de Bicicleta | @ESPNDeportes pic.twitter.com/te0IqjFcKZ — SportsCenter (@SC_ESPN) 18 de marzo de 2022

A Alves, que als seus 38 anys ha tornat aquesta temporada al club espanyol, li agradaria jugar de nou al costat del davanter de Rosario: «Tant de bo pugui tornar. Si ve, que vingui amb mi».

«El futbol és la vida»

En l’entrevista, realitzada en un passeig amb bicicleta per la localitat marítima de Castelldefels (Barcelona), l’internacional brasiler va reconèixer que el curs actual és «el més important» de la seva carrera ja que té «el desafiament de donar un nivell alt».

«El futbol per a mi és la vida. Jo no puc pensar que el futbol és un joc», va reflexionar el lateral, que va explicar que abans d’aterrar de nou a Barcelona veia que a l’equip «li faltava l’esperit, ganes de competir i de no acceptar la derrota».

«La diferència amb la meva primera etapa és la qualitat dels jugadors que teníem abans i la qualitat dels jugadors que tenim ara. Teníem jugadors fets i ara estan en procés», va afegir Alves.

Malgrat això, el jugador considera que el Barcelona té opcions de sumar els tres punts en el clàssic de diumenge contra el Reial Madrid perquè, a la seva manera de veure, l’equip blaugrana actual la pot «guanyar qualsevol».