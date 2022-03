La Fundació Esclerosi Múltiple i Empordà Lovers han organitzat el proper 20 de març una marxa nòrdica per l’esclerosi. Conjuntament, han preparat una proposta de ruta guiada de marxa nòrdica a la Jonquera, una bona oportunitat per passar un matí a l’aire lliure aprenent aquesta pràctica activa tan saludable i tot amb la satisfacció d’ajudar per a una bona causa», expliquen els organitzadors. Els participants acabaran el recorregut amb un esmorzar. Es pot demanar més informació a info@empordalovers.cat. La Fundació Esclerosi Múltiple treballa per aturar l’impacte de la malaltia en la vida de les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn. El Patronat de la Fundació Esclerosi Múltiple està format per un conjunt de persones compromeses en la lluita contra l’esclerosi múltiple i les seves conseqüències en les persones afectades per aquesta malaltia.