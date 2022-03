Un meravellós Vila-real va certificar aquest dimecres la seva presència als quarts de la Champions, una competició a l’altura d’un equip admirable que va tombar la Juventus (0-3) amb un exercici de supervivència, determinació i talent que va tenir un punt d’inflexió amb la tornada de Gerard Moreno, reservat fins a la gran cita per una lesió. El bloc d’Unai Emery estarà divendres (12.00 hores) al sorteig de Nyon, on ja es coneixerà el camí fins a la final de París.

Tres clubs espanyols (Reial Madrid, Atlètic i Vila-real), tres anglesos (Chelsea, Liverpool i City), un alemany (Bayern) i un portuguès (Benfica) formaran part d’un bombo sense clubs francesos ni italians. L’últim representant ‘azzurro’, la poderosa Juventus de Vlahovic i Morata, es va quedar de nou al camí d’un torneig que se li resisteix des de 1996.

Cop de cap de Morata

No va tenir el duel d’aquest dimecres un començament tan volcànic com a l’anada a Vila-real (1-1), on es va avançar la Juve amb un gol de Vlahovic als 32 segons. El davanter serbi, el fitxatge més car del mercat hivernal amb un cost de 75 milions, va tornar a demostrar la seva classe.

La primera ocasió, no obstant, la va tenir Álvaro Morata amb un cop de cap repel·lit per Rulli, que va tenir feina extra (m. 10). El porter argentí es va engegantir de nou en un parell de xuts de Vlahovic i el travesser es va creuar al camí de l’exjugador de la Fiorentina en un preciós xut amb l’esquerra (m. 21).

Dominava l’equip italià, però el Vila-real es mantenia atent i replegat, a l’espera del seu moment. Va poder arribar amb un xut de Lo Celso, que va marxar fora per poc (m. 22). Poc més va aportar en atac el submarí groc en el primer temps, però el pla d’Emery es mantenia intacte.

La màgia de Gerard

El tècnic basc guardava cartes valuoses a la banqueta, amb peces com Chukwueze i Gerard Moreno. Primer va entrar el nigerià i després l’astre català, que reapareixia després de mes i mig fora per una lesió.

No va poder tenir millor retorn l’exjugador de l’Espanyol. Una passada de Gerard a Coquelin va propiciar la demolició de Rugani (m. 76). L’àrbitre es va mantenir impassible al principi, però el VAR va validar la pena màxima que va transformar Gerard quatre minuts després d’entrar al camp.

Lluny de patir, Pau Torres i Danjuma, també de penal, van certificar l’èxit del club d’una localitat de tot just 50.000 habitants, que torna a somiar amb unes altres semifinals com les del 2006. El Chelsea, vigent campió, va vèncer a Lilla (1-2) i no faltarà demà en el sorteig.