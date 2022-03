La pilota tornarà a rodar sobre la gespa del Municipal de Pont de Molins. Aquesta és la resolució d’un acord entre el Club de Futbol Peralada i l’Ajuntament del municipi altempordanès per a condicionar i cedir les instal·lacions als xampanyers, que impulsaran el futbol base al poble sota el seu escut. Vuit anys després de la desaparició del futbol al poble, l’esport municipal torna a fer un pas endavant gràcies a una col·laboració que, a més, busca donar prioritat als nens i nenes del poble a partir del curs 2022/2023.

«Tenim les instal·lacions i no es fan servir. Ens va arribar la proposta del club i no ho vam dubtar, ha estat un acord molt senzill. El club ens donarà una bona imatge pel poble, Peralada és un nom important aquí, tenen molta gent fent esport, i ens ajudarà a potenciar l’esport al municipi», explica l’alcalde Josep Fuentes, en la mateixa línia que la regidora de joventut, Asun Blanco. «És important que puguem potenciar activitats perquè la gent jove pugui fer al seu poble. Volíem cobrir les activitats extraescolars que podem tenir en un poble, al final tenen l’oportunitat de fer esport sense haver-se de desplaçar».

«Estem de moda i ho volem aprofitar. Vam tenir una reunió per buscar instal·lacions a prop del nostre poble per a poder créixer. És un poble ideal, Pont de Molins, i tirem endavant amb la satisfacció de poder gaudir de les seves instal·lacions», ha explicat Joan Padern, president del Peralada. I és que, des de fa mesos, els xampanyers han deslocalitzat part de la seva activitat a Vilanova de la Muga i Vilajuïga. «Tenim molta demanda. No és un creixement només esportiu, també social. Per a nosaltres és molt important, el millor actiu és la nostra gent i volem el millor per als nens, nenes i famílies. Ens haurem de posar les piles, perquè se’ns gira feina pel futur», explica Santi Coto, responsable de l’Àrea Social del Club de Futbol Peralada.