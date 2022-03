El municipi altempordanès de la Jonquera ha donat sortida aquesta setmana a la prova esportiva que enceta el calendari de les curses de BTT a la província de Girona. Aquesta cursa s’emmarca en el campionat de referència en la modalitat XC (Cross Country), i després de tres edicions s’ha consolidat en un dels circuits més innovadors i dinàmics del territori.

En categoria Elit repeteixen victòria els guanyadors de l’edició anterior: el corredor de Cabanes Gerard Blanch (Eobikes), i la corredora de Flaçà Txell Figueres (Buf, Megamo). Tot i que no hi ha hagut sorpreses en les classificacions, la pluja que ha caigut durant tot el cap de setmana ha fet que el circuit fos més dur del previst, molt més tou i amb major adherència que en passades edicions que no va ploure i es va competir en terreny sec. Sobre un recorregut de 6 km, el campió, Gerard Blanch, invertia 22’ per volta quan en condicions normals són 19’.

L’Open BTT Girona, el més antic de l’estat, que enceta la temporada amb la prova de la Jonquera, presenta un recorregut de 6 km amb un desnivell de 300 m positius, transcorre entre alzines i menhirs al vessant sud de l’Albera, pretén ser un referent amb la BTT a Catalunya. Des de l’Ajuntament de la Jonquera es vol promoure el municipi com a destinació esportiva, i per aquest motiu s’ha balisat de forma permanent aquest recorregut i es presentarà en les properes setmanes.

Més guanyadors i guanyadores

Deixant de banda Figueres i Blanch, en la resta de categories i subcategories de la prova fronterera van acabar amb Ivette Espinar com a més ràpida en sub23 femení; Miknaz Fazelli en Màster femení; Zaira Boter com a Júnior femení i Kyra Gali com a guanyadora en categoria Cadet femení.

Per la seva banda, Pau Viladelbosch ha estat el més ràpid en sub23 masculí; Pau Arteman ha estat el millor en Júnior masculí; Oriol Oliveros ha estat el millor Cadet masculí; Víctor Pérez s’ha imposat en Màsters 30; Antonio Olivares en M40; Jordi Orpi en M50; Miquel Fernández en M60; i Borja Carvacho i Abril Romaen categoria infantil per tancar els guanyadors i guanyadores.