El Reial Madrid comença a aclarir el futur dels tocats de cara al partit contra el Barcelona de diumenge (21.00 hores) al Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti haurà de tornar a retocar el seu lateral esquerre perquè Mendy té una lesió a l’adductor esquerre i serà entre 10 i 15 dies de baixa, cosa que el descarta per al partit contra els blaugranes.

Proves divendres

Qui encara no sap si podrà participar en el clàssic és<strong>Karim Benzema,</strong>que es va retirar del partit contra el <strong>Mallorca </strong>amb lleugeres molèsties. La seva recuperació progressa positivament, però serà divendres quan se sotmeti a proves i confirmi que podrà ser de la partida per enfrontar-se als de Xavi. El més positiu per a Carletto és l’evolució de Rodrygo, que va ser trepitjat per Raíllo, que en un primer moment es va témer que derivés en una lesió òssia, però finalment es quedarà en un fort cop. De fet, el brasiler ja s’ha entrenat amb el grup i serà davant el Barcelona, tot i que Marco Asensio serà el titular amb gairebé total seguretat en la seva posició.

De la resta de la plantilla destaca que Militão, absent a Mallorca per un lleu procés gripal, ja s’ha entrenat amb normalitat. Mentrestant, Nacho i Hazard es van entrenar a l’interior de les instal·lacions. Però els dos jugadors estan bé i Ancelotti podrà incloure’ls en la convocatòria per al partit de diumenge. L’equip tornarà a exercitar-se aquest dijous a les 11 del matí a Valdebebas.