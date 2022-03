Spotify Technology SA, el servei de ‘streaming’ de música, ha firmat un històric acord per posar el seu<strong> nom en els uniformes i a l’estadi del FC Barcelona</strong>.

A més, el FC Barcelona canviarà el nom de l’estadi a Spotify Camp Nou al juliol en virtut de l’acord a llarg termini que continuarà a través de la remodelació de les instal·lacions: expira l’acord amb Rakuten al juny i es passa a Spotify firmant un contracte fins al 2026 per la samarreta masculina, la femenina, la d’entrenament.

Aquest dimarts s’ha filtrat el disseny de com serà aquesta samarreta. El portal footyheadlines.com ha avançat les imatges de la peça dissenyada per Nike i que podria ser oficial al maig.

Barcelona va començar a posar publicitat a les samarretes el 2006, dècades després que la majoria dels altres clubs. I la primera que va portar va ser l’Unicef, gratis, com una manera d’assenyalar que ho feia per una causa noble i no per diners.