El Prisco-l’Escala ha patit una de les temporades més complicades de la seva història a la Superdivisió Masculina de Tennis Taula. En un curs marcat encara pels efectes de la pandèmia, el calendari reduït, la dificultat dels rivals i l’aposta per la joventut de la primera plantilla, els altempordanesos es juguen les garrofes aquest pròxim 19 de març amb uns ànims que contrasten amb les dificultats d’aquest curs.

L’equip va sumar l’empat contra el Covirán Huétor Vega (3-3) el cap de setmana del 27 de febrer a domicili, amb un balanç de 14-9 en jocs guanyats. La temporada es resoldrà en el duel de tornada, a l’Escala, on l’equip pot segellar una èpica permanència amb una victòria o, fins i tot, empatant, si el balanç de jocs queda favorable. «Tenim moltes opcions i reals per a poder seguir a la categoria, però mai se sap. Hem de jugar i competir al màxim, però és veritat que ho tenim de cares i els ànims de l’equip són alts», explica David Gónzalez del tennis taula escalenc. Uns ànims que poden ajudar a resoldre una temporada que no ha estat gens fàcil per a l’equip i que té opcions reals de salvar-se.

Tanmateix, hi ha una situació que condicionarà inevitablement el duel de tornada. El Vega compta amb dos jugadors de nacionalitat russa que han tornat al país i encara no se sap ben bé si podran arribar al partit decisiu a causa de les restriccions derivades pel conflicte actual. Nikita Artemenko i Andrey Popov estan pendents de saber si podran viatjar i assolir el repte de buscar la salvació amb l’equip. Per la seva banda, l’Escala, que compta amb Ramil Mutygullin a les seves files, no s’ha de preocupar pel mateix problema, ja que no ha tornat finalment a Rússia i podrà competir juntament amb Iker González i Mohamed Elsayed per buscar la permanència.