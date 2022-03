Cap dels dos equips altempordanesos de Primera Catalana han aconseguit sumar la victòria aquest cap de setmana. De fet, continua la sequera de resultats tant per a La Jonquera com per a l’Escala, ja que sumen tres jornades o més sense sumar el triomf. Tres en el cas dels fronterers i quatre en el cas dels escalencs, que s’estan despenjant preocupantment de la lluita pel lideratge. De fet, el Lloret ja ocupa la segona posició, aprofitant l’empat dels escalencs.

Precisament, al Nou Miramar, els homes de Sepu s’han quedat amb les ganes de poder sumar el triomf de forma frustrant, ja que, Henry ha obert el marcador en els primers instants del duel (10’). A partir d’aquí, l’Escala ha estat sempre per davant en el marcador davant un Llefià que ho ha intentat insistentment. Però les dinàmiques, recordem que els escalencs arribaven de sumar tres derrotes consecutives, pesen, i molt. Keita ha empatat en el temps de descompte per frustrar els interessos de l’Escala. Per la seva banda, la Jonquera ha perdut aquest cap de setmana contra el Martinenc (2-0) amb dos gols locals molt matiners.