Punt final a la primera fase de Segona Catalana. En una jornada on estava tot pràcticament decidit, almenys els equips que lluitaran per a la salvació i per a l’ascens, aquest cap de setmana ha servit per situar definitivament els equips en les posicions que marcaran en el sorteig d’aquesta setmana.

Can Gibert, Bosc de Tosca i Porqueres són els tres equips que lluitaran per pujar a Primera Catalana, mentre que els altempordanesos, Empuriabrava-Castelló, Llançà, AE Roses i Marca de l’Ham, ho faran per salvar la categoria, amb una reconfiguració de la lliga que no ha agradat excessivament. I és que, independentment del grup on acabin, tots els equips comencen amb un total de zero punts, és a dir, taula rasa des d’aquest moment, després d’aquesta jornada de descans que encarem, sense donar valor als punts aconseguits fins ara. Un format que no agrada ni a entrenadors ni jugadors, que ja comencen a sentir veus de noves incorporacions i jugadors que baixen de Primera Catalana a Segona per a poder reforçar rivals per a lluitar per la permanència.

No és el cas, per exemple, de l’Empuriabrava-Castelló, que aquest cap de setmana s’ha imposat al Besalú (2-0) gràcies als gols de Sergi Llach (1’) i (18’), segellant una última victòria de l’equip en la primera fase.