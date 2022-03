Jornada passada per aigua al grup 17 de la Tercera Catalana. I és que, després de les fortes pluges del dissabte 12 de març, la jornada ha quedat completament condicionada per la situació meteorològica i l’estat dels terrenys de joc de gespa natural. La gran majoria d’aquests últims, impracticables el diumenge 13 de març per l’acumulació d’aigua, deixant només tres partits disputats en aquesta jornada vint-i-dos de competició.

La primera alegria de la jornada l’ha signada el Cistella, que s’ha imposat a l’Empuriabrava-Castelló B (0-1) gràcies al gol d’Albert Porteries (23’). A partir d’aquí, amb aquest crèdit, els de Víctor López han sabut gestionar el resultat per sumar la desena victòria de la temporada, escalant virtualment a la setena posició. Tanmateix, el Borrassà s’ha emportat el duel contra el Vilamalla (0-1), un enfrontament entre dos equips plens d’exjugadors de cada bàndol, on el gol de Fernando Jiménez (37’) ha decidit la victòria; en una jornada on el Bàscara ha plantat cara al Bisbalenc sense poder sumar per ben poc (2-1).