Tres de tres en victòries dels equips altempordanesos de bàsquet a Tercera Catalana. I és que el Prisco-l’Escala s’ha imposat davant el Fontajau In2in (81-63), el Castelló ha guanyat a la pista del Ceset B (39-51) i l’Escolàpies Figueres ha fet el mateix a la pista del Fontcoberta (53-66). Amb aquest ple en victòries, respecte a la classificació, els escalencs continuen en la segona posició pendents de recuperar partits respecte al líder virtual, la Vall d’en Bas; els figuerencs ocupen la cinquena posició i els castellonins es troben en la vuitena plaça. Aquest cap de setmana, l’Escolàpies rep la visita del Fontajau In2In, dissabte (17.30 h), el Castelló rep el Fontcoberta diumenge (12.50 h) i l’Escala visita el Porqueres (18 h).

A Primera Catalana, continua el patiment de l’Adepaf en aquesta primera fase de la temporada. Aquest cap de setmana, l’equip figuerenc ha perdut novament davant el Multicapacitats CB Salt (56-78), conscient que haurà de jugar el play-out per poder salvar la categoria, amb tot el marge de maniobra que comporta. L’Adepaf ocupa la desena posició i buscarà redimir-se aquest cap de setmana davant el Blanes a domicili, dissabte (17.45 h).

Tanmateix, a Segona Catalana masculí, el Bàsquet Vilafant ha aconseguit superar el Tordera (68-77) i, en femení, les vilafantenques no han pogut imposar-se davant el Blanes per ben poc (45-43). En la mateixa categoria, el Prisco l’Escala s’ha imposat davant el Tona (56-43) abans de visitar el Fontajau In2In aquest diumenge (19 h). Per la seva banda, les vilafantenques reben la visita del Tona dissabte (17.45 h).