Una de les alegries de la jornada per als aficionats al futbol altempordanès ha estat el derbi de Segona Catalana entre l’Esplais i l’AE Roses (4-4), un duel vistós, emocionant, disputat i alegre que ha complert les expectatives. Castellonines i rosinques han signat un duel que va més enllà dels tres punts, un enfrontament directe entre veïnes, amb dos equips de nova creació, que combinen jugadores experimentades i neòfites del futbol, per oferir un espectacle sobre la gespa, on la pluja ha respectat, als gairebé cent aficionats presents a les grades del camp municipal del centre històric. Més enllà del context, el nom propi del matx ha estat, sens dubte, Alexandra Cortizo, que amb el seu pòquer de gols ha acariciat amb la punta dels dits una victòria que, finalment, ha acabat amb taules en l’últim sospir.

Després d’uns primers instants de tempteig, Alexandra Cortizo ha obert el recital de gols (18’), però les rosinques han aconseguit reaccionar a temps per capgirar el marcador amb els gols d’Arias (24’) i Ekomo (28’). La pitxixi altempordanesa, novament, ha posat l’empat en el marcador poc abans del descans (44’). Després, la represa ha estat marcada per l’esforç físic de les vint-i-dues protagonistes sobre la gespa, amb algun parèntesi, que no han frenat la pluja de gols al municipal. Cortizo ha tornat a posar per davant les castellonines (49’), però Martín ha empatat de nou (66’). Mateix guió per a la recta final del matx: Cortizo torna a posar per davant les locals (80’), però les rosinques reaccionen amb el gol d’Ekomo (83’) per frustrar les rivals i posar l’empat a quatre definitiu en un derbi on, més enllà del resultat, s’ha pogut celebrar alguna cosa més que un punt.

«Ha anat bé, podríem haver fet més, però estem contentes amb el resultat. Ens ha faltat confiança i jugar en equip, es nota quan ho fem. Hem empatat en el duel més maco, el que totes volem jugar, aquests partits són els que més il·lusió en fan i on ens ho passem més bé», explica Carla Moreno, capitana de les rosinques, després del derbi, unes paraules molt similars a les de la seva homònima castellonina, Natàlia Ramírez. «Hem tingut la victòria a les mans, però no ha pogut ser. Ens falta una mica de constància i ser un pèl més contundents, però anem aprenent amb el pas dels partits. Hem arribat nervioses i amb ganes pel derbi, volíem donar una bona imatge i ho hem fet. Hem lluitat fins al final», explica la capitana rosinca arribant a la conclusió que, com en tot procés d’evolució, és una qüestió de temps que totes les peces encaixin, en un equip i l’esport en general. Temps.

Gairebé cent aficionats a les grades

El derbi entre l’Esplais i l’AE Roses ha despertat l’interès de més d’un aficionat. Gairebé un centenar de persones han presenciat l’emocionant duel entre castellonines i rosinques en un ambient festiu de futbol altempordanès on el protagonisme se l’han endut els vuit gols de regal per als aficionats.