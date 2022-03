Tom Brady, el millor jugador de la història de l’NFL, torna. Fa un mes i mig anunciava que, als 44 anys i després de 22 temporades, es retirava. Mentre que cap franquícia ha guanyat més de sis Superbowls, el quarterback dels Tampa se n’anava amb set anells, el rècord d’una competició que perdia una llegenda viva. Però ara ha fet marxa enrere i tornarà a lluir la samarreta dels Buccaneers.

«La feina no s’ha acabat», ha escrit Brady al seu compte de Twitter. «En aquests últims dos mesos m’he adonat que el meu lloc continua sent el camp i no la grada. Aquell moment ja arribarà, però no és ara. Estimo els meus companys i estimo la meva família. Ells ho fan possible. Tornaré a jugar per la meva vint-i-tresena temporada a Tampa».

En la retransmissió de l’última Superbowl que va guanyar, fa un any, es va veure una imatge amb els títols dels més grans de tots els temps en esports d’equip: les quatre Champions de Leo Messi, els sis anells de l’NBA de Michael Jordan, les quatre Stanley Cups de Wayne Gretzky a l’NHL d’hoquei sobre gel i els sis anells que fins aleshores tenia Brady. La retirada del mariscal de camp va suposar un impacte similar a l’NFL a l’impacte que van provocar les dues retirades d’’Air’ Jordan a l’NBA. Però l’estrella dels Bulls ha decidit despenjar de nou les botes.

El mite californià, que havia dit que ho deixava per deixar pas a la pròxima generació i dedicar-se a la seva família, finalment acabarà la temporada que li quedava amb Tampa. Brady està casat amb la model brasilera Gisele Bündchen, que va conèixer el 2006, amb qui té dos fills: Benjamin, d’11 anys, i Vivian, de 8 anys. Amb ells viu també John Edwards, de 13, fruit d’una relació anterior de Brady amb l’actriu i model Bridget Moynahan.

199è al ‘draft’ del 2000

El camí de TB12 cap a la glòria no va ser senzill. Va ser seleccionat al lloc 199 del ‘draft’ de l’any 2000. «Pobra complexió atlètica, manca de gran presència física i força, no té mobilitat per treure’s la pressió, no té un braç fort», deia un informe poc encoratjador i menys visionari. Però els New England Patriots li van donar una oportunitat. El primer any se’l va passar a la banqueta, però el 2001 la lesió de Drew Bledsoe li va obrir les portes de la titularitat i la resta és història. Aquesta mateixa temporada va conduir la seva franquícia, els Patriots, cap al primer títol, i va repetir el 2003, el 2004, el 2014, el 2016 i el 2018.

Nova vida als 43

El març del 2020, després de 20 anys i sis anells amb New England, va anunciar que deixava el club de la seva vida i fitxava als 43 anys pels Buccaneers, que només havien guanyat el títol una vegada i que no es ficaven en els ‘play-off’ des del 2007. La seva veterana mà va guiar la seva nova franquícia a un títol que no celebraven des de feia 18 anys. Ara, després d’haver abdicat amb 84.520 iardes de passis i 624 ‘touchdowns’, el rei de l’NFL torna per engrandir una mica més la seva llegenda.