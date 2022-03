El Peralada continuarà una setmana més sense poder aconseguir els tres punts després de l’empat a 1 al camp del Sants. Els xampanyers van saber aguantar un vendaval d’ocasions dels barcelonins. Fins que en el minut 21 Raúl va veure porta per posar l’1-0. Abans d’acabar la primera part, el lateral Guillem va fer l’empat a un definitiu.

El duel no va començar bé per un Peralada que arribava al duel amb la necessitat de sumar de tres en tres ja. De fet, només havien transcorregut quatre minuts quan David Aroca va salvar el primer gol del partit en una doble intervenció. Primer va aturar el xut del local Nico i després la rematada de Favio aprofitant el rebuig. A la tercer que van tenir, els barcelonins van obrir el marcador. Era el minut 21, quan Raúl amb un xut des de fora de l’àrea va superar David Aroca.

Deu minuts més tard, el Peralada ho va intentar amb una jugada d’estratègia, però Alan Baró no va veure porta després que la seva rematada de cap fos rebutjada per un defensa local. No obstant l’errada, el lateral Guillem, amb un gran xut des del vèrtex de l’àrea, va treure les teranyines de l’escaire de la porteria local per posar l’empat a 1 segons abans de la mitja part.

Només començar la segona meitat, el local Alberto ho va provar amb un xut des de fora de l’àrea. Aroca no va haver d’intervenir perquè el seu tir va sortir per sobre del travesser del porter xampanyer. Els locals no paraven de dominar i a punt van estar de posar el 2-1 amb una clara ocasió de Favio. Per sort, la defensa altempordanesa va refusar la pilota per què no entrés dins de la porteria visitant. La rèplica la va fer el davanter Marc Medina aprofitant una pilota morta, però Uri va estar ràpid per impossibilitar-li el xut. El mateix Medina va tenir una ocasió ben clara després de driblar el porter. El seu remat va sortir desviat ja que el davanter es va quedar sense angle per veure porteria. Aquesta va ser la darrera ocasió d’un Peralada que suma un punt a domicili contra el Sants.