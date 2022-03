El Barça no para d'acumular mèrits per ser un equip recordat durant moltes dècades. I la seva voracitat guanyadora aquesta vegada l'ha portat a aconseguir el títol de Lliga -el tercer consecutiu i el setè de la seva història- quan encara falten per disputar-se 10 jornades de la competició i havent guanyat tots els partits disputats fins avui.

Amb la golejada aquest diumenge per 5-0 contra el Reial Madrid, ja són 24 victòries en 24 partits de Lliga els que ha aconseguit el conjunt de Jonatan Giráldez aquesta temporada. Amb ni més ni menys que 136 gols a favor i tan sols 6 en contra. Una barbaritat.

A més, aquest ple de triomfs s'expandeix a la resta de competicions. Així, en total suma 33 victòries en 33 partits en el curs 2021-2022.

L'equip liderat per la Pilota d'Or Alèxia Putellas no dona símptomes d'empatx. A l'inrevés, va camí de millorar els registres de la temporada anterior, en la qual va aconseguir amb Lluís Cortés a la banqueta el triplet històric de Lliga de Campions, Lliga i Copa de la Reina que té entre cella i cella repetir aquesta primavera.

El curs passat el Barça va acabar la Primera Iberdrola amb 33 victòries i una sola derrota, la que va partir per 4-3 contra l'Atlètic de Madrid quan ja era campió de Lliga.

Ara, a falta de 10 jornades, encara té la possibilitat de fer un ple de victòries i d'aconseguir un millor registre de gols a favor i en contra. Fa un any va tancar la competició amb 167 gols anotats i 15 encaixats.

Per al record d'aquesta Lliga quedaran triomfs com el 8-1 i l'1-9 contra la Reial Societat, el segon classificat, l'1-3 contra el Reial Madrid de la primera volta, la 'maneta' contra les madridistes per certificar el títol i la major golejada fins avui, l'1-10 contra el Sevilla.

La propera temporada el Barça tindrà l'oportunitat d'igualar les quatre Lligues consecutives que va aconseguir entre 2012 i 2015.

A part de la Lliga, el conjunt de Giráldez ja ha aconseguit l'únic títol que se li va resistir la temporada 2020-2021, la Supercopa d'Espanya. En semifinals va derrotar el Reial Madrid amb un gol agònic de Putellas, i en la final, disputada el passat 23 de gener, es va exhibir derrotant per 7-0 a l'Atlètic de Madrid.

Però el gran objectiu del Barça és la Lliga de Campions, en la qual va fer una fase de grups impecable contra l'Arsenal anglès, l'Hoffenheim alemany i el Koege danès. L'eliminatòria de quarts de final la disputarà contra el Reial Madrid, que s'estrena en la competició.

Ja s'han venut totes les entrades disponibles per a la cita del 30 de març al Camp Nou, en una volta de l'eliminatòria que es presumeix històrica.

Serà la primera vegada que el Barça femení jugarà amb públic al feu blaugrana. El 6 de gener de 2021 va disputar el derbi contra l'Espanyol (5-0), però la pandèmia del coronavirus no va permetre la presència d'aficionats.

Alèxia: "Treballem per viure moments com aquest"

La capitana del Barcelona, Alèxia Putellas, ha afirmat, després de conquistar aquest diumenge la Lliga Iberdrola, que l'equip "treballa per viure moments com aquest", i després de rebre la copa de campions s'ha dirigit als aficionats dient que volen que aquest títol sigui "el primer, però no l'últim".

La millor jugadora del món ha assegurat als micròfons de Barça TV que aquest diumenge havia de ser "un dia rodó", com així ha estat en derrotar el Reial Madrid amb el sempre simbòlic 5-0 i guanyar el campionat a la primera oportunitat.

Alèxia ha reconegut que avui era "un dia important" en el qual l'equip "havia de marcar territori" davant el conjunt blanc, que arribava al partit amb vuit victòries consecutives.

"Queden moltes coses importants aquesta temporada i volem ser a Torí (on es jugarà la final de la Lliga de Campions) amb tota aquesta gent", ha comentat la jugadora davant un Johan Cruyff que avui ha batut el seu rècord d'assistència amb 5.430 espectadors.

Jonatan Giráldez: "És un títol molt especial"

L'entrenador de l'equip femení del Barcelona, Jonatan Giráldez, ha qualificat de "molt especial" el títol de la Lliga Iberdrola.

"És un títol especial per com es va donar, per poder celebrar-ho amb la nostra afició i en la primera ocasió que teníem de conquistar-lo. Ha estat un dia rodó", ha comentat el tècnic a Barça TV.

Giráldez ha destacat de les seves jugadores que tenen "l'ambició de ser millors cada dia i el compromís d'aixecar-se cada dia per fer-ho millor".

El tècnic del conjunt blaugrana, que ha conquistat la seva primera Lliga Iberdrola com a primer entrenador, ha afirmat que avui diumenge serà "dia de celebració", però que "demà dilluns ens aixecarem per seguir aconseguint objectius".

Per a Giráldez, el seu equip ha jugat contra el Reial Madrid "un gran partit amb noranta minuts d'excel·lent ritme competitiu" i, malgrat que ha necessitat més de quaranta minuts per marcar el primer gol, creu que el "missatge era clar".

Ha reconegut l'entrenador del Barça que després del primer gol d'Alèxia "tot ha estat molt fàcil" i també ha valorat "el treball defensiu" del seu equip que ha provocat que el Reial Madrid "no generés ocasions".