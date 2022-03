Cinc dies després de la seva heroica remuntada contra el París Saint Germain a la Champions, el Reial Madrid afronta una cita més terrenal a la Lliga. És veritat que l’èxit europeu només va suposar arribar als quarts d’una competició amb un nivell descomunal, però eliminar l’equip de Mbappé, Messi i Neymar va tornar al club blanc la sensació d’èpica que tant emociona els ‘merengues’.

Molt més a prop hi ha un títol de Lliga que poden encarrilar ben aviat. Si el Madrid guanya aquest dilluns (21.00 hores) en la seva visita al Mallorca avantatjaria en 10 punts el Sevilla, que aquest diumenge només va poder empatar a Vallecas (1-1), amb el clàssic del Bernabéu contra el Barça en l’horitzó.

Tres advertits

«A l’equip i el club no hi ha eufòria. Continuem competint a la Champions, però aquest dilluns hi ha un altre partit. El Madrid està acostumat a mirar cap endavant, és la nostra història», va proclamar Carlo Ancelotti, que va reconèixer l’emoció per l’èxit europeu. Va significar molt en el terreny emotiu. Estic molt content per veure la felicitat de tots els madridistes».

Amb l’opció de fer un altre pas important cap al títol, el tècnic sospesa treure el millor onze, tot i saber que té tres titulars amb quatre grogues. Mendy, Casemiro i Militao estan advertits. Si veuen una cartolina no jugarien el clàssic.

Els dos primers ja es van perdre la cita amb el PSG per sanció, per la qual cosa es preveu que juguin. «No veig cap jugador cansat. El Mallorca lluita pels seus objectius i donarà el màxim. Els partits de Lliga demostren que hi ha molt equilibri», va afegir Carletto.