El Barça femení s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Lliga Iberdrola per setena vegada en la seva història -tercer consecutiva- en golejar el Reial Madrid (5-0) a l'Estadi Johan Cruyff amb assistència rècord de 5.430 espectadors que han vibrat amb la 'maneta' a l'etern rival.

Alèxia Putellas, la millor jugadora del món, ha estat decisiva amb dos gols en tres minuts en el tram final del primer temps que han trencat el pla ultradefensiu madridista i ha llançat les blaugranes cap a la golejada en la segona meitat.

L'equip de Jonatan Giráldez ha conquistat la copa que ha rebut al final del partit a falta de sis jornades després de no cedir un sol punt en 24 partits, anotant 136 gols i encaixant-ne 6 des del principi del campionat.

Les blaugranes han assetjat l'àrea blanca des del primer minut, i als quatre, Rolfo ha marcat un gol que ha estat anul·lat per fora de joc molt dubtós. Ha estat la primera de les dues jugades polèmiques de la primera part. L'altra, un penal per empenta de Robles a Hermoso en el minut quinze, que tampoc ha estat assenyalat.

El Reial Madrid ha resistit a la seva àrea el primer quart d'hora i ha disposat d'una clara ocasió per avançar-se amb un xut d'Athenea dins de l'àrea que ha aturat Sandra Paños després d'un error de Pereira en la sortida de la pilota.

El Barça tenia pressa per obrir el marcador i li ha pogut l'ansietat, abusant dels trets llunyans, alguns amb certa precipitació, i enviant pilotes a l'àrea.

Les madridistes, que no havien encaixat cap gol en els últims quatre partits, resistien bé però la pilota amb prou feines els durava als peus quan la recuperaven. El xut d'Athenea ha estat l'única vegada que han arribat amb claredat a l'àrea rival.

Quan semblava que l'empat es mantindria fins al descans ha aparegut la millor jugadora del món, Alèxia Putellas, per desequilibrar la igualtat amb dos gols amb prou feines tres minuts.

La fortuna s'ha aliat amb ella en el primer gol quan, després d'un fort xut, la pilota ha tocat en Ivana, descol·locant Misa. Dos minuts després, Alexia ha tret tota la seva qualitat en controlar un centre de Patri dins de l'àrea, driblar Robles en l'un contra un i marcar de xut creuat.

El resultat ha obligat el Reial Madrid a variar el seu plantejament tàctic després del descans, avançant les seves línies a la recerca de reduir l'avantatge. Això ha provocat un joc més dinàmic que en la primera part, però també que les madridistes deixessin més espais en defensa.

El Barça ha entès que no havia de protegir el seu avantatge sinó ampliar-lo i ho ha aconseguit en el minut 60 amb un espectacular xut de Patri Guijarro des de fora de l'àrea que ha entrat per tota l'esquadra.

Les madridistes sabien que, si volien evitar la golejada, havien de ser l'equip defensiu de la primera part, i les blaugranes que la millor defensa és un bon atac. Han tornat els atacs incisius de les de Jonatan Giraldez i ha arribat el quart, en pròpia porta de Peter, després d'un centre de Graham.

El Reial Madrid, no obstant això, ha demostrat que tenia futbol per arribar amb perill a l'àrea rival i Nahikari i Asllani han tingut dues ocasions per reduir la diferència, que Sandra Paños ha evitat que acabessin en gol.

El públic demanava el cinquè gol i les blaugranes han anat per ell amb Rolfo i Hermoso posant a prova Misa, la millor madridista al llarg dels 90 minuts. La 'maneta' ha arribat a vuit minuts del final amb un xut per l'esquadra d'Hermoso després d'una gran passada d'Alèxia.