La pretemporada de Fórmula 1 ha abaixat el teló a Bahrain aquest dissabte amb molts dubtes de cara al que ens espera la setmana vinent a la carrera inaugural del Mundial 2022, el Gran Premi de Bahrain. Si a hores d’ara sempre és difícil establir una jerarquia, ho és molt més aquesta temporada, en què el campionat introdueix la revolució tecnològica més gran de les últimes dècades a fi de potenciar l’espectacle i els avançaments.

Entre les poques certeses que han deixat els sis dies d’assajos (tres a Barcelona i tres a Sakhir) destaca el pas endavant de Ferrari , la solidesa de Red Bull i el seu campió Max Verstappen i la capacitat d’innovar a l’extrem de Mercedes.

La solvència de Sainz

Sainz va acabar divendres com el més ràpid, tot i que Kevin Magnussen el va superar després en l’hora extra que va tenir Haas en pista. Aquesta dissabte el madrileny ha tornat a protagonitzar una solvent sessió matinal, centrada en les tandes llargues i la majoria de voltes amb el compost mitjà (C3), per completar uns altres 68 girs a bon ritme i amb gran fiabilitat.

A la tarda el seu company Charles Leclerc li ha pres el relleu i ha marcat el millor temps provisional (1.32.415), si bé el monegasc ha recorregut al compost tou (C4) per superar per dues dècimes el registre que Max Verstappen havia aconseguit gairebé sense esforç i amb els mitjans.

Cop d’efecte

Red Bull ha estrenat una doble actualització en el seu RB18, amb un nou disseny de pontons i un nou terra. A diferència del canvi extrem introduït per Mercedes en aquests assajos, deixant pràcticament sense pontons el W13 a l’aplicar un sistema de refrigeració sorgit de la tecnologia aeroespacial, els nous pontons de Red Bull són una evolució dels que van utilitzar a Barcelona fa dues setmanes.

Sergio Pérez no ha tardat a demostrar la seva efectivitat i ha sigut el millor del matí (1.33.105). I en la tanda de la tarda el campió Verstappen ha volgut donar un últim cop d’efecte i ha muntat el C5 ultratou per tancar la pretemporada com el més ràpid dels tres dies (1.31.720).

L’asturià, sense errors

Rere el pilot de Red Bull s’han col·locat Leclerc i un Fernando Alonso que després d’encadenar múltiples problemes amb el nou Alpine A522, ha pogut esprémer al màxim l’últim dia de test i s’ha quedat a 9 dècimes del millor, sense cap error remarcable després de donar-se una ‘pallissa’ de 122 voltes al volant.

#F1Testing ✅

Fernando ends our day in P3, with 1:32.698 on the timesheet and 122 laps completed! pic.twitter.com/1RjUYsUnY5 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) 12 de marzo de 2022

George Russell no ha pogut guanyar Alonso en l’últim intent amb el Mercedes i a l’escuderia de Brackley les sensacions no són les millors. Lewis Hamilton s’ha mostrat pessimista en roda de premsa i ha advertit que els problemes de ‘joventut’ del W13 no se solucionaran d’un dia per l’altre: «Farà falta temps, no estem encara per guanyar», ha sentenciat.