L’Alt Empordà sempre ha tingut tradició de mar. De fet, cada cap de setmana, improvisat o no, a la vora de les platges de la comarca sempre hi ha algun veler o altre que creua el paisatge, però és especialment notori els dissabtes al matí quan el Club de Vela Golfus organitza les seves regates setmanals. L’entitat, que compta amb gairebé trenta embarcacions, representa un dels baluards de la cultura esportiva i social evocada al mar de l’Alt Empordà. Un club que ha celebrat aquest 2021 els seus vint-i-cinc anys d’història, que es commemoraran aquest pròxim mes de juny en la festa anual del club.

«El meu pare sempre m’ha portat amb ell i sempre he estat navegant. Fa uns anys vam trobar una embarcació abandonada i ens la van regalar. La vam reparar, és el «Pepinillo» i ara competim amb aquest els dissabtes amb els Golfus», explica Llorenç Pujolar Weihmann, un dels membres més joves del club, que competeix regularment amb els seus amics a bord. La seva experiència amb embarcacions ja ve de lluny, ja que treballa a l’empresa rosinca Magic Catamarans i, a més, la també empresa rosinca Velaris Sails de vela, de Boris Lobato, és la patrocinadora del «Pepinillo». Anteriorment, Pujolar va competir i guanyar competicions de windsurf i vela lleugera, però, ara, l’altempordanès competeix assíduament amb la resta d’embarcacions, que compten amb els experimentats membres del CV Golfus. «La dificultat d’aquestes regates, més enllà del temps, és l’equip. Hi ha molta gent que li pot agradar, però és complicat trobar un grup d’agent que t’ajudi en aquesta competició, almenys, amb la meva edat. Sempre n’acabo trobant algun que se’n surt, i altres no tant (riu), però és divertit fer-ho amb els amics», afegeix Pujolar sobre la seva pròpia experiència personal com a un dels regatistes autònoms més joves amb vint-i-set anys. Una edat on és complicat trobar companys d’aventura prou experimentats per acabar tirant d’amics assegurant que «ja ens ho passem bé també, però clar, després es nota».

D’altra banda, la veu de l’experiència podria venir representada perfectament per Jordi Comas, que actua com a comodor de l’entitat. A més, aquests dos últims caps de setmana, s’ha imposat en la regata de dissabte de forma consecutiva a sobre del «Mintaka». «Penso que estem molt bé al club. Comptem amb gairebé trenta embarcacions i volem potenciar la nostra relació amb el GEN Roses i el Club Nàutic l’Escala. Ells tenen instal·lacions i seu, però nosaltres les embarcacions. Creiem que podrem col·laborar més per poder fer regates conjuntes, entre altres activitats a la comarca», explica Comas sobre les línies mestres que gestiona actualment l’entitat. I és que, més enllà de l’intent de promocionar i ampliar l’abast de la vela a la comarca, els Golfus encara mantenen el seu esperit social, consolidant tradicions d’esmorzars i dinars abans i després de les competicions internes, celebracions puntuals o la festa anual.

Les regates se celebren cada dissabte al matí, excepte els mesos de juliol i agost, on el trànsit d’embarcacions al Golf de Roses es multiplica. Setmanalment, doncs, una de les embarcacions deixa de participar per ser el control de la cursa, és a dir, per a realitzar les tasques d’arbitratge i control de la competició, fent que els altres puguin participar sense preocupar-se dels apartats logístics. Aquesta autogestió, apunta Comas, també enforteix el caràcter social del grup, ja que tothom respon quan se’l necessita, a més de posar l’accent en el caràcter obert de l’entitat per a neòfits de la vela.

En qualsevol cas, aquest cap de setmana, s’ha imposat el «Mintaka» de Comas, on no totes les embarcacions han pogut completar la prova fins al final, per la falta de vent, entre altres.